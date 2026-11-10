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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويقتحم مسجدا ببيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويقتحم مسجدا ببيت لحم
الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته ويقتحم مسجدا ببيت لحم
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، مسجد الزير في منطقة بيت فالوح شرق بيت لحم، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر، واحتجزتهم لعدة ساعات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة بيت فالوح، وداهمت مسجد الزير بالتزامن مع آذان الفجر، ومنعت المصلين من إقامة الصلاة، مضيفة أن جنود الاحتلال احتجزوا المصلين خارج المسجد لعدة ساعات، قبل أن يفرجوا عنهم.

يُذكر أن قوات الاحتلال منعت، في الثامن عشر من يوليو الماضي، رفع آذان الفجر وإقامة الصلاة في أحد مساجد قرية حوسان غرب بيت لحم، وأجبرت المصلين على مغادرته، قبل أن تطلق باتجاههم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدتي عتيل وعلار شمال طولكرم.

وذكرت "وفا"، أن آليات الاحتلال جابت الشوارع والأحياء في البلدتين، وداهمت منازل في عتيل، وفتشتها، وخربت محتوياتها، مضيفة أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، واقتادتهم معها إلى إحدى البنايات السكنية، وأخضعتهم للاستجواب، دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مسجد الزير في منطقة بيت فالوح شرق بيت لحم منعت المصلين من إقامة الصلاة

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