من الصلوات إلى طواف الشمامسة.. دير مارجرجس بالرزيقات يبدأ احتفالاته السنوية غرب الأقصر

على وقع الترانيم القبطية والتسابيح الكنسية، بدأت أجواء الاحتفال السنوي بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، مع انطلاق أولى الفعاليات الدينية التي شهدت توافد أعداد كبيرة من الزوار للمشاركة في المناسبة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأقباط من مختلف المحافظات.

واكتست أروقة الدير وساحاته بأجواء روحانية مع بدء طواف الشمامسة، بمشاركة الأساقفة والكهنة والرهبان، حيث تحرك الموكب الكنسي وسط الألحان والترانيم، بينما حمل الشمامسة الصلبان والأيقونات في تقليد كنسي متوارث يمثل أحد أبرز مظاهر الاحتفال السنوي.

وشهدت الفعاليات مشاركة نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف العام على دير مارجرجس بالرزيقات بأرمنت، وسط حضور لافت من أبناء الكنيسة والزائرين الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات الأولى لمتابعة الطقوس والمشاركة في الصلوات.

ولا تقتصر احتفالات الرزيقات على أبناء محافظة الأقصر، إذ تتحول المنطقة المحيطة بالدير خلال هذه المناسبة إلى مقصد ديني يستقبل الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، في تقليد سنوي تتوارثه الأجيال، وتتنوع فعالياته بين القداسات والصلوات والطقوس الكنسية والأنشطة الخدمية.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى 16 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بتوافد مئات الآلاف من الزائرين على مدار أيام المناسبة، للمشاركة في الاحتفال بذكرى الشهيد العظيم مارجرجس، في واحدة من أبرز المناسبات الدينية التي تشهدها محافظة الأقصر سنويا.