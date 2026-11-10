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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة بمستشفى منشية البكري النموذجي.. تدخل طبي دقيق بالأشعة التداخلية لعلاج آلام مزمنة وشديدة بأسفل الظهر

مستشفى منشية البكري
مستشفى منشية البكري
عبدالصمد ماهر

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية التخصصية وإدخال أحدث التقنيات العلاجية بالمستشفيات، وحرص مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة على التوسع في تقديم التدخلات الطبية الدقيقة، تحت قيادة وتوجيهات الدكتور/ حسام أبو ساطي – رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، وبمتابعة الدكتور/ محمد عيد – وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، نجح الفريق الطبي بمستشفى منشية البكري النموذجي في إجراء أول تدخل علاجي باستخدام الأشعة التداخلية لعلاج الألم بالمستشفى، وذلك ضمن الخدمة المستحدثة.

وفي إفادة للدكتور/ محمد علي القسطاوي – مدير عام مستشفى منشية البكري النموذجي، أوضح أن التدخل الطبي أُجري لمريض كان يعاني من آلام مزمنة وشديدة بمنطقة أسفل الظهر، وذلك بعد خضوعه لجراحة تثبيت الفقرات القطنية منذ نحو عام.

 إجراء الجراحة

وأضاف أن المريض كان قد تحسنت حالته عقب إجراء الجراحة، إلا أنه عانى من عودة الآلام بصورة مستمرة وشديدة، أثرت على حالته، ولم تحقق العلاجات الدوائية التقليدية الاستجابة العلاجية المطلوبة، الأمر الذي استدعى إعادة تقييم الحالة وإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد أسباب استمرار الألم واختيار التدخل العلاجي المناسب.

وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة ومراجعة الفحوصات، تقرر إجراء تدخل علاجي مزدوج شمل:

- التردد الحراري على جذور الأعصاب (Nerve Root Radiofrequency)، للمساعدة في تخفيف الألم المرتبط بجذور الأعصاب.
- الحقن العلاجي للمفصل العجزي الحرقفي (Sacroiliac Joint Injection)، لاستهداف مصدر الألم بالمفصل.

وقد أُجري التدخل باستخدام التوجيه الدقيق بالأشعة المقطعية (CT-Guided Intervention)، بما يتيح تحديد المواقع التشريحية المستهدفة بدقة، وتوجيه الإبر العلاجية إلى المواضع المطلوبة، مع تقليل احتمالات تأثر الأنسجة المحيطة.

وأكد مدير المستشفى أن إجراء هذا التدخل للمرة الأولى بالمستشفى يمثل خطوة مهمة في استحداث وتطوير خدمات علاج الألم، وإضافة تخصص طبي دقيق يتيح التعامل مع بعض حالات الألم المزمن التي لا تستجيب بصورة كافية للعلاج الدوائي، وفقًا للتقييم الطبي لكل حالة.

الفريق الطبي:
د/ باسم رشدي – استشاري الأشعة التداخلية وعلاج الألم.
د/ مينا نبيل – استشاري علاج الألم.
فريق فنيي الأشعة:
أ/ أحمد شكري.
أ/ عصام.
تحت إشراف: 
د/ نيفين – رئيس قسم الأشعة بالمستشفى.

منشية البكري الأشعة التداخلية مريض جراحة تثبيت الفقرات آلام مزمنة

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