وزير الصحة يبحث مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية تنفيذ المشروعات القومية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المشروعات القومية، بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لوزارة الداخلية، للوقوف على مؤشرات الإنجازات والأداء الفعلي، وإيجاد حلول عاجلة ومتاحة لتذليل أي تحديات بما يضمن استمرار وتيرة العمل بالمشروعات الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمشروعات بإجمالي 55 مشروعًا بمختلف القطاعات على مستوى المحافظات، تتنوع بين الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة والتطوير ومشروعات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية استخدام أفضل الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في مشروعات التحول الرقمي، وبحث إمكانية تنفيذ استخدام الطاقة المتجددة سواء بالمشروعات الحديثة أو القائمة.

التحديات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات

وأضاف أن الوزير اطلع على عدد من الرسومات الهندسية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، واستمع إلى التحديات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات وبحث توفير حلول لها مع الجهات المختصة، فيما شدد على الالتزام بتحديد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية والعامة المعنية بوزارة الصحة، ومن جانب وزارة الداخلية اللواء نصير خليل مستشار الوزير للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق التحسين، واللواء أيمن ليلة مدير الإدارة العامة للبحوث المالية، وعدد من قيادات الشؤون الهندسية والصندوق.