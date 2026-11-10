قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الزراعة أمام الشيوخ: استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية ودعم الصادرات
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. ومتابعة توصيات منتدى مصر 2026
هيئة الأوقاف تحذر من النصب باسمها: إعلانات الوحدات السكنية بمواقع التواصل وهمية
مجلس الوزراء يعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية
وزير الصحة: تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأورام
مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول التعاون بين 3 وزارات لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"
الخارجية الفرنسية تستدعي سفير طهران بسبب اختراق إلكتروني
محمد صلاح ينشر صورا جديدة له من معسكر المنتخب
الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة
وزير الخارجية يجدد تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن
من 27% إلى 79%.. البنك المركزي يكشف قفزة الشمول المالي في مصر
أحمد موسى يهاجم منتقدي كامل الوزير بعد بيان النيابة بشأن حادث قطار العياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية تنفيذ المشروعات القومية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المشروعات القومية، بالتعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية التابع لوزارة الداخلية، للوقوف على مؤشرات الإنجازات والأداء الفعلي، وإيجاد حلول عاجلة ومتاحة لتذليل أي تحديات بما يضمن استمرار وتيرة العمل بالمشروعات الصحية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقرير مفصل حول الموقف التنفيذي للمشروعات بإجمالي 55 مشروعًا بمختلف القطاعات على مستوى المحافظات، تتنوع بين الإنشاء الجديد ورفع الكفاءة والتطوير ومشروعات التحول الرقمي، مشددًا على أهمية استخدام أفضل الحلول الذكية والتقنيات الحديثة في مشروعات التحول الرقمي، وبحث إمكانية تنفيذ استخدام الطاقة المتجددة سواء بالمشروعات الحديثة أو القائمة.

التحديات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات

وأضاف أن الوزير اطلع على عدد من الرسومات الهندسية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، واستمع إلى التحديات والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات وبحث توفير حلول لها مع الجهات المختصة، فيما شدد على الالتزام بتحديد جدول زمني للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية والعامة المعنية بوزارة الصحة، ومن جانب وزارة الداخلية اللواء نصير خليل مستشار الوزير للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق التحسين، واللواء أيمن ليلة مدير الإدارة العامة للبحوث المالية، وعدد من قيادات الشؤون الهندسية والصندوق.

وزير الصحة الرعاية الاجتماعية المشروعات القومية الطاقة المتجددة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يفاجئ الجميع

علي ماهر

الاسم مفاجأة.. تعرف علي بديل باسم علي في جهاز منتخب مصر

ترشيحاتنا

مدير تعليم مطروح خلال اللقاء

مدير تعليم مطروح : ضرورة نشر الوعي الرقمي وتوفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب

محافظ الغربية

ضمن "سند ودفا".. محافظ الغربية يسلم 100 بطانية و100 كرتونة غذائية و5 كراسٍ متحركة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية MSC LIRICA وعلى متنها 2472 فردًا من جنسيات مختلفة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية MSC LIRICA وعلى متنها 2472 فردًا من جنسيات مختلفة

بالصور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء
طريقة عمل الفلفل المحشي بالجبنة والأرز.. وصفة مختلفة وسهلة للعشاء

أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار
 أحدث ظهور لـ أورتيجا وعائلته في تركيا.. لقطات عائلية تخطف الأنظار

خطورة شرب الشاي ساخن جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء
تحذير من شرب الشاي ساخنا جدا.. عادة يومية قد تزيد خطر الإصابة بسرطان المريء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد