وكيل تعليم المنيا يفاجئ مدارس قرية تلة لمتابعة الانضباط داخل الفصول.. صور

قام عماد الدين محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بجولة ميدانية مفاجئة داخل مدرستي تلة الابتدائية بنات والعبور الابتدائية بقرية تلة، لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على مستوى الانضباط وسير العملية التعليمية، والتأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل داخل المدارس.

وجاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتعليمات صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من انتظام العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تابع وكيل المديرية انتظام اليوم الدراسي داخل الفصول، وموقف حضور الطلاب والمعلمين، وانتظام الحصص الدراسية، ومدى الالتزام بمواعيد الدراسة، إلى جانب الوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس.

كما تفقد الفصول الدراسية والمباني والمنشآت والمرافق المدرسية، لمتابعة مدى جاهزيتها وتوافر التجهيزات والأثاث المدرسي، ورصد الاحتياجات الفعلية وأعمال الصيانة المطلوبة، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها.

وامتدت المتابعة إلى مستوى البيئة التعليمية داخل المدارس، ومدى توافر عوامل الأمن والسلامة، والالتزام بالقواعد التربوية في التعامل مع الطلاب، بما يوفر مناخًا مناسبًا للتعلم ويساعد على انتظام العملية التعليمية.

وفي ختام الجولة، رصد وكيل المديرية الملاحظات والاحتياجات التي ظهرت خلال المرور، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع إدارة المنيا التعليمية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسرعة تلافي أي أوجه قصور، والعمل على تحسين مستوى الأداء داخل المدارس

