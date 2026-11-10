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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أثناء اللعب أمام المنزل.. غرق طفل 4 سنوات داخل ترعة بمغاغة بالمنيا

انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
ايمن رياض

لقي صغير يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه غرقًا داخل إحدى الترع بمركز مغاغة شمال المنيا، أثناء لهوه بالقرب من حافة المجرى المائي أمام منزله، حيث انزلقت قدماه وسقط في المياه، ليفارق الحياة رغم محاولات إسعافه ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوصول الطفل «ع. و. ح»، 4 سنوات، مقيم بإحدى قرى المركز، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، بادعاء الغرق.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه في أثناء لهو الطفل على حافة المجرى المائي لإحدى الترع بالقرية، أمام منزله، انزلقت قدماه وسقط في المياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته.

وبسؤال والدة الطفل وجده، أيدا ما جاء بالفحص، وأكدا أنهما حاولا نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبهة جنائية، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق .

المنيا غريق مغاغة انتشال

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