مجلس إدارة نادي المنيا يعلن الجاهزية التامة لانطلاق الإنتخابات الجمعة المقبلة

أعلن المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي استعداد النادي بشكل تام لانطلاق انتخابات النادي والمقرر لها الجمعة القادمة 13 نوفمبر 2026 .

وتعقد الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، لاستقبال نحو 5519 عضواً ممن لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى على 10 مقاعد وهي مقعد رئيس مجلس الإدارة - مقعد نائب رئيس المجلس - مقعد أمين الصندوق - 5 مقاعد فوق السن - 2 مقعد تحت السن .

ومن المقرر أن تنطلق العملية التصويتية يوم الجمعة في تمام التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً .

فقد تقدم لانتخابات النادي في تلك الدورة 37 مرشحاً على كافة المقاعد وهم :

على مقعد رئيس مجلس الإدارة ٣ مرشحين هم

١. عبد الناصر مكرم محمد حسين

(وشهرته اللواء عبد الناصر مكرم المحامي)

٢. علاء عادل علي محمود السبيعي

(وشهرته علاء السبيعي)

٣. محمد حمدي ماضي علي

على مقعد نائب الرئيس ٤ مرشحين وهم :

٤. أحمد عاطف رشاد علي

(وشهرته أحمد عاطف رشاد أبو عايد)

٥. جمال سالم وراد سيد

(وشهرته جمال سالم)

٦. حسين علي سلطان محمد

(وشهرته حسين سلطان)

٧. مصطفى فتحي سيد يونس

(وشهرته مصطفى فتحي يونس)

على مقعد أمين الصندوق مرشحين فقط :

٨. خالد فايز عبد العزيز محمد

(وشهرته خالد فايز عبد العزيز)

٩. نور الدين مدكور حسن محمد

(وشهرته نور مدكور)

على مقاعد عضو فوق السن :

١٠. أحمد رفعت عبد الحميد

(وشهرته احمد رفعت)

١١. أحمد علي حلمي

(وشهرته أحمد حلمي)

١٢. أحمد علي محمود احمد رجب

(وشهرته أحمد علي رجب)

١٣. أحمد محمد محمد رسمي

(وشهرته أحمد رسمي)

١٤. خالد صلاح الدين محمد البدرى

(وشهرته د/خالد البدري)

١٥. رحاب سراج الدين محمد حسنين

(وشهرتها رحاب سراج الدين )

١٦. ريهام حميده عبد العاطي عبد السلام

(وشهرتها ريهام حميده)

١٧. شادي محمد عادل أحمد شادي

(وشهرتها شادي عادل شادي)

١٨. طارق حسين ورداني

(وشهرته طارق الورداني)

١٩. طه محمد ثروت

(وشهرته المهندس طه ثروت)

٢٠. عمرو شادي صابر حسين

(وشهرته عمرو شادي)

٢١. مازن مصطفى احمد حسن

(وشهرته مازن المازني)

٢٢. محمد أشرف انور

٢٣. محمد شهير محمد

٢٤. محمد نبيل عبد الحميد

(وشهرته محمد نبيل عبد الحميد)

٢٥. محمود فتح الله عبد الفتاح

(وشهرته محمود فتح الله )

٢٦. مني سيد علي

(وشهرتها مني درويش)

٢٧. وائل حسين احمد خطاب

(وشهرته د/ وائل حسين خطاب )

٢٨. وائل حمدي حلمي

٢٩. ياسر السيد ابراهيم دياب

(وشهرته ياسر السيد دياب)

على مقاعد عضو تحت السن ٨ مرشحين هم :

٣٠. إبراهيم حسام إبراهيم زيدان

(وشهرته ابراهيم حسام زيدان)

٣١. أحمد عبدربه شكراني سليمان

٣٢. أميرة الحسين عبد العزيز

٣٣. أيمن خالد محمد

(وشهرته أيمن خالد جاد)

٣٤. جاسم جمال الدين محمد علي ابو شناف

(وشهرته جاسم ابو شناف)

٣٥. شيري أشرف وهيب

٣٦. علي بهاء فكري علي

(وشهرته علي بهاء فكري)

٣٧. محمد عماد حامد علي

(وشهرته محمد عماد).

