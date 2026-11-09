استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد نائب محافظ المنيا يشارك في إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026

نائبًا عن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، شارك الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، في فعاليات مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026، تحت شعار «استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد»، والذي نظمته الهيئة بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من محافظي الصعيد ونوابهم، وممثلي الجهات الحكومية والتمويلية والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان.

وتأتي الاستراتيجية في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، من خلال رؤية تخطيطية متكاملة تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة،

وتستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات الاقتصادية والبشرية والطبيعية التي تتمتع بها كل محافظة، وفقًا لميزتها النسبية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التصنيع الزراعي

وسلط المؤتمر الضوء على قطاع التصنيع الزراعي باعتباره أحد المسارات الواعدة للتنمية بالصعيد، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والتوسع في المشروعات القائمة على الإنتاج المحلي، لا سيما أن النشاط الزراعي يستوعب نحو ثلث المشتغلين بالصعيد، بما يعزز فرص الاستثمار ويدعم إقامة مشروعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا، وتسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة بمحافظات الصعيد.