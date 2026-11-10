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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 227 مخالفة تموينية ومصادرة أطنان من السلع مجهولة المصدر بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والغش التجاري، والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 227 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط 10 شكاير دقيق بلدي مدعم قبل التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب التحفظ على نحو 4.5 طن من السلع مجهولة المصدر، شملت 2 طن ألبان، وطن دقيق أبيض حر، وطن مكرونة، و500 كجم سكر، فضلًا عن كميات من السجائر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المخالفات شملت تحرير 164 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان أو نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومخالفات أخرى تتعلق بالاشتراطات والتعليمات المنظمة للعمل. كما تم تحرير 39 محضرًا بالأسواق والمحال التجارية، تضمنت 7 محاضر لحيازة سلع مجهولة المصدر، و10 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، و19 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفيما يتعلق بالرقابة على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، أشار إلى تحرير 23 محضرًا لمخالفات تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

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