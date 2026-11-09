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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة لاعتداء أقارب طلاب على معلم في ملوي.. التعليم تكشف مفاجأة

الاعتداء علي المعلم
الاعتداء علي المعلم
ايمن رياض

شهد مركز ملوي جنوب المنيا، واقعة تعرض م أ، معلم الرياضيات بالمدرسة الإعدادية، للاعتداء بالضرب على يد مجموعة من الأشخاص، قال إنهم من أقارب أحد الطلاب، وذلك عقب خروجه من مقر عمله، في واقعة حدثت خارج أسوار المدرسة.

وقال المعلم، إن الواقعة حدثت في الساعة الرابعة عصر أمس، عقب خروجه من بوابة المدرسة وسيره وسط الطلاب، حيث لاحظ حالة من الارتباك بين التلاميذ المحيطين به، قبل أن يفاجأ بأحد الأشخاص يقترب منه من الخلف وينهال عليه بالضرب، بمشاركة آخرين، حسب روايته.

وأضاف أن الاعتداء وقع خارج المدرسة، وان المتهمين فروا عقب الاعتداء واختبأوا داخل القرية، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة..

وكشف المعلم تفاصيل الخلافات التي سبقت الاعتداء، موضحًا أنه يتحمل أعباء تدريس مادة الرياضيات بالمدرسة، مشيراً إلى أنه فوجئ بتقديم اكثر من 20 شكوى ضده من طلاب فصل دراسي واحد، موضحا أنه حاول الوقوف على حقيقة الشكاوى من خلال التحدث مع الطلاب داخل الفصول وسؤالهم عما إذا كان قد صدر منه أي تجاوز بحقهم، مؤكدًا أن شهاداتهم، وفقًا لروايته، ان التلاميذ شهدوا معه .

وأوضح المعلم إن مدير الإدارة التعليمية زار المدرسة في يوم الواقعة، وفوجئ بإبلاغه بقرار نقله في نهاية اليوم الدراسي، بعد مغادرة مدير الإدارة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم أن المعلم سبق أن تقدم عدد من أولياء الأمور بشكاوى ضده، بسبب اتهامه بالتعدي بالضرب على الطلاب داخل المدرسة باستخدام اليد والقدم، فضلًا عن توجيه عبارات لهم.

وأضاف المصدر أن المعلم سبق توجيه تحذير له بضرورة التوقف عن هذه التصرفات، وعدم تكرارها مع الطلاب، إلا أنه لم يلتزم بذلك، حسب المصدر، موضحًا أن إدارة ملوي التعليمية قررت اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حياله ونقله من المدرسة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة التعليمية تتخذ كذلك الإجراءات اللازمة بشأن الطلاب من أقارب الأشخاص المتهمين بالاعتداء على المعلم، في إطار التعامل مع تداعيات الواقعة.

المنيا ملوي مدرسه الاعتداء

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