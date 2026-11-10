توقيع مذكرة تفاهم بين معهدي القبطي للدراسات النفسية والرعاية والتربية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، في المقر البابوي بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القبطي للدراسات النفسية ومعهد الرعاية والتربية، تحت مظلة أكاديمية مار مرقس القبطية.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من رؤية أكاديمية مار مرقس القبطية في تحقيق التكامل بين معاهد الكنيسة، والاستثمار الأمثل لما تملكه من إمكانات أكاديمية وعلمية.

وقّع المذكرة عن المعهد القبطي للدراسات النفسية الدكتور القس رافائيل رمزي، مدير المعهد وعن معهد الرعاية والتربية الدكتور مايكل إدوار المدير التنفيذي للمعهد.

تفتح المذكرة مسارًا أكاديميًا لخريجي المعهد القبطي للدراسات النفسية الذين أتمّوا دبلومة الصحة النفسية مع أحد دبلومَي التخصص (التربية الإيجابية أو الجنسية المتكاملة). ويستطيع هؤلاء الخريجون التقدم لاستكمال دراساتهم العليا بمعهد الرعاية والتربية في أحد تخصصات الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، رعاية الطفولة.

عقب التوقيع اعتمد قداسة البابا المذكرة معربًا عن أمنياته لكلٍ من المعهدين، بمزيد من التعاون والنمو.