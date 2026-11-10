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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الاستثمار: نعمل على تبسيط الإجراءات ورقمنة الخدمات الحكومية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء
علياء فوزى

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها معهد الشرق الأوسط  (Middle East Institute)، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الأمريكية ومجتمع الأعمال، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات قمة الأعمال B20 USA 2026، التي تُعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري.

وقدم الدكتور محمد فريد عرضًا حول تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية، مؤكدًا أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

واستعرض تحسن مؤشرات النمو والبطالة والاحتياطيات الدولية والتصنيف الائتماني، إلى جانب الإصلاحات النقدية والمالية وتطبيق سياسة سعر صرف مرن واستهداف التضخم وتطوير المنظومة الضريبية، فضلًا عن جهود تيسير التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتنويع الأسواق التصديرية.

وأشار الوزير إلى تصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 9 سنوات من آخر 10 سنوات، والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر لتحديد القطاعات ذات الأولوية وجذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

تطورات سوق المال ونمو قيم التداول 

كما استعرض تطورات سوق المال ونمو قيم التداول والقيمة السوقية وجهود تطوير الخدمات الحكومية للمستثمرين من خلال رقمنة تأسيس الشركات، وتطوير منصة الكيانات الاقتصادية، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتراخيص والموافقات، وإعادة هندسة الإجراءات بما يختصر الوقت والتكلفة.

واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا امتلاك مصر مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وكفاءاتها البشرية وشبكة اتفاقياتها التجارية، مؤكدًا حرص الوزارة على مواصلة الإصلاحات وتوسيع الشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وزير الاستثمار التبادل التجاري الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصري سوق المال

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