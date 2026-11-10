محمد صلاح يحفز ناشئي منتخب مصر قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم تحت 17 عامًا

حرص محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول ونجم الكرة المصرية، على تحفيز لاعبي منتخب مصر مواليد 2009، قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في خطوة تهدف إلى رفع الروح المعنوية للاعبين الشباب قبل خوض التحدي العالمي.

تأتي هذه اللفتة من قائد الفراعنة في إطار دعم المواهب الصاعدة، ومنح لاعبي المنتخب الناشئ دفعة معنوية قبل المشاركة في البطولة، التي تمثل فرصة مهمة لهم لإظهار قدراتهم واكتساب الخبرات الدولية.

دفعة معنوية قبل التحدي العالمي

ويمثل دعم محمد صلاح حافزًا للاعبي منتخب مواليد 2009، الذين يستعدون لتمثيل الكرة المصرية في المحفل العالمي، وسط تطلعات بتقديم مستويات قوية وظهور مشرف يليق باسم المنتخب الوطني.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب في استثمار الحالة المعنوية للاعبين من أجل تقديم أداء مميز خلال منافسات البطولة، وإثبات قدرة المواهب المصرية الشابة على المنافسة أمام منتخبات العالم.