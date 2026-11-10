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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2026.. غياب محمد صلاح وحضور قوي للمرشحين المصريين

حفل كاف
حفل كاف
إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إقامة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026، والذي تستضيفه مدينة لاجوس النيجيرية يوم الأربعاء 2 ديسمبر المقبل، لتكريم أبرز نجوم القارة والأندية والمنتخبات التي قدمت مستويات مميزة على مدار العام.

موعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2026

تُقام مراسم الحفل في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل مركز بروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون، المعروف باسم المسرح الوطني، لتعود لاجوس إلى استضافة الحدث للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014.

ويشهد الحفل توزيع الجوائز في 18 فئة مختلفة، تتصدرها جائزتا أفضل لاعب وأفضل لاعبة في أفريقيا، إلى جانب جوائز أفضل مدرب وحارس مرمى وأفضل لاعب شاب، فضلًا عن تكريم الأندية والمنتخبات التي حققت إنجازات بارزة.

موعد التصويت على جوائز كاف 2026

كشف الاتحاد الأفريقي عن فتح باب التصويت لاختيار الفائزين خلال الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر الجاري، في فئتي الرجال والسيدات، بمشاركة الاتحادات الأعضاء والأندية، إلى جانب المدربين وقادة الفرق المؤهلين للتصويت.

وأكد «كاف» أن آلية الاختيار تستهدف توسيع مشاركة مختلف أطراف كرة القدم الأفريقية، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية، والاستعانة بمتابعة مستقلة لضمان نزاهة عملية التصويت.

المرشحون المصريون في جوائز الأفضل بأفريقيا

تحظى الكرة المصرية بحضور بارز في قوائم الترشيحات، إذ ينافس الزمالك على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا، بينما يتواجد منتخب مصر ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، كما يظهر حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر وبرشلونة، في قائمة المنافسين على جائزة أفضل لاعب شاب.

وعلى مستوى المدربين، ينافس حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال، مدرب الزمالك، على جائزة أفضل مدرب في القارة.

وفي جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، تضم القائمة محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي السابق والرياض السعودي الحالي، إلى جانب محمد شحاتة، لاعب الزمالك.

كما ينافس مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، والمهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا.

غياب محمد صلاح عن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا

وفي أبرز مفاجآت ترشيحات نسخة 2026، غاب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، رغم حضوره ضمن أبرز الأسماء المصرية في كرة القدم خلال السنوات الماضية.

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