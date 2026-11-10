التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعاليات مبادرة Green and Clean لتنظيف نهر النيل

شارك جهاز شئون البيئة من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الأهلية، في فعاليات مبادرة Green and Clean لتنظيف نهر النيل والتي تنظمها، بهدف إزالة المخلّفات البلاستيكية والنفايات من نهر النيل، ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على موارده الطبيعية والحد من مصادر التلوث، والتي نظمتها مؤسسة جسور التنمية بالتعاون مع روتاري مصر وليونز مصر، وبمشاركة جامعة إسلسكا وجامعة زويل والجامعة البريطانية بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدعم وتعزيز المشاركة المجتمعية في التوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص، لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، مؤكدة أن الحفاظ على نهر النيل يتطلب تكامل جهود كافة المؤسسات والمواطنين، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه والحد من مصادر التلوث.

وشهدت الفعالية مشاركة متطوعين من طلاب الجامعات المصرية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الصيادين، وتضمنت تنفيذ حملة ميدانية لتنظيف نهر النيل باستخدام المراكب، أسفرت عن تجميع عشرات الأكياس من المخلفات، تمهيدًا لفرزها وإعادة تدويرها من خلال إحدى الشركات المتخصصة، بما يسهم في الحد من التلوث وتعزيز مفهوم الإدارة المستدامة للمخلفات.

كما تم توجيه عدد من رسائل التوعية للمواطنين، بأهمية الحفاظ على نهر النيل، والتأكيد على أن مسؤولية حمايته لا تقتصر على حملات التنظيف، وإنما تبدأ بالامتناع عن إلقاء المخلفات فيه، وتغيير السلوكيات اليومية التي تؤدي إلى تلوثه، حتى لا نضطر إلى تكرار تنظيفه، بل نعمل جميعًا على حمايته والحفاظ عليه.