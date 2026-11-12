نقص حاد في مخزونات الألمنيوم ببورصة لندن.. متعاملان يسيطران على 80% من الإمدادات

يواجه سوق الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن أزمة إمدادات هي الأشد منذ عقود، مع تراجع المخزونات المتاحة لتغطية العقود إلى مستويات قياسية الانخفاض، وسط سيطرة متعاملين اثنين على الجزء الأكبر من الكميات المتبقية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» أن أسعار العقود الفورية للألمنيوم ارتفعت، الأربعاء، لتتجاوز أسعار العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر، وهي العقود القياسية في البورصة، بنحو 151 دولارا للطن، مسجلة أعلى علاوة سعرية منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من 30 عاما.

وكانت العقود الفورية تُتداول بأسعار تقل عن العقود الآجلة حتى منتصف أكتوبر الماضي، قبل أن تشهد ارتفاعا حادا مع تراجع مخزونات الألمنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.

وتُعرف هذه الحالة، التي ترتفع فيها أسعار التسليم الفوري فوق أسعار التسليم الآجل، باسم «الباكورديشن»، وقد بلغت علاوات الأسعار الحالية مستويات لم يشهدها سوق الألمنيوم منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، عندما مارست شركة «مارك ريتش آند كو» ضغوطا على السوق، ما دفع الفارق السعري بين العقود الفورية وعقود الثلاثة أشهر إلى تجاوز 1000 دولار للطن.

وعقب تلك الأزمة، أدخلت بورصة لندن للمعادن قواعد تلزم المتعاملين الذين يمتلكون مراكز كبيرة بإقراض جزء من عقودهم، بهدف الحد من تركّز الحيازات ومنع الارتفاع المفرط في علاوات الأسعار.

وأظهرت بيانات البورصة أنه بحلول يوم الاثنين الماضي، استحوذ متعاملان على مراكز شرائية مجمعة في عقود التخزين والعقود الفورية تعادل ما بين 60% و80% من المخزونات المتاحة فعليا ضمن شبكة مستودعات البورصة.

وأدى شح الإمدادات إلى زيادة تقلبات الأسعار، ما يفرض ضغوطا على المتداولين والمصنعين في قطاع الألمنيوم، في وقت يترقب فيه المشترون زيادة كبيرة محتملة في الإنتاج الإندونيسي، قد تسهم في تحول السوق العالمية إلى تسجيل فائض خلال السنوات المقبلة.

