أستاذ علوم سياسية: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» لإيران في مواجهة أمريكا

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تبرز أهمية مضيق هرمز باعتباره إحدى أبرز أوراق الضغط التي تمتلكها طهران في مواجهة واشنطن، خاصة مع ارتباطه بحركة الملاحة وسلاسل الإمداد، وهو ما يمنح الأزمة أبعادًا اقتصادية وسياسية تتجاوز حدود المواجهة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن إيران تنظر إلى الملاحة في مضيق هرمز وسلاسل الإمداد باعتبارهما «الورقة الذهبية» الوحيدة التي تمتلكها للضغط، مشيرًا إلى أن طهران لا تبدو مستعدة للتخلي عن هذه الورقة في الوقت الحالي، وتسعى من خلالها إلى التفاوض من موقع قوة.

تباين التصريحات الإيرانية لا يعكس تناقضًا حقيقيًا

وأوضح حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن التباين في التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يعكس بالضرورة وجود تناقض حقيقي في الموقف الإيراني.

وأشار إلى أن نفي محسن رضائي وجود مفاوضات مع واشنطن يرتبط بعدم وجود قنوات اتصال فعلية بين الطرفين، بينما يمثل حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن «مبادرة اليومين» عرضًا إيرانيًا ينتظر رد الجانب الأمريكي.

وأضاف أن مسارات التفاوض المباشرة وغير المباشرة لا تزال متعثرة، في ظل حالة انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، وهو ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.

إيران تتمسك بشروط إعادة فتح مضيق هرمز

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تمسك إيران بشروطها السبعة لإعادة فتح مضيق هرمز يأتي في إطار محاولتها إدارة المفاوضات من موقع قوة، مستفيدة من أهمية المضيق الاستراتيجية وتأثيره على حركة الملاحة وسلاسل الإمداد.

ولفت إلى أن طهران تعتبر هذه الورقة إحدى أهم أدوات الضغط المتاحة أمامها في مواجهة الولايات المتحدة، وهو ما يفسر تمسكها بالمواقف والشروط التي أعلنتها بشأن إعادة فتح المضيق.

سردية النصر وسيلة لتعزيز التماسك الداخلي

وأضاف سلامة، أن إيران تسعى إلى الترويج لسردية النصر على المستويين الداخلي والخارجي، بهدف تعزيز التماسك المجتمعي في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح أن هذه السردية تأتي في ظل تحديات داخلية تشمل التضخم وصعوبات المعيشة، وهو ما يجعل الخطاب المرتبط بتحقيق المكاسب والانتصارات أحد الأدوات التي تسعى طهران إلى توظيفها في التعامل مع الأوضاع الداخلية.

تصريحات واشنطن بشأن القوة البحرية الإيرانية

وفيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم وجود مبرر لشن عمليات عسكرية ضد إيران يرتبط بتوصيات وتحذيرات من جانب دول المنطقة، لتفادي ردود فعل إيرانية غير محسوبة قد تؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة.

كما لفت إلى أن التصريحات الأمريكية بشأن تدمير القوة البحرية الإيرانية تفتقر إلى دلائل واقعية على الأرض، معتبرًا أن تقييم هذه التصريحات يجب أن يرتبط بما يحدث فعليًا وليس بالخطاب السياسي المتبادل بين الطرفين.

تحذيرات من مواجهة عسكرية مفتوحة في المنطقة

وحذر حسن سلامة من احتمالات خروج الأزمة عن السيطرة نتيجة ارتكاب أخطاء أو تنفيذ عمليات تخريبية، موضحًا أن تداعيات التصعيد لن تقتصر بالضرورة على الولايات المتحدة وإيران، بل قد تمتد إلى أطراف إقليمية أخرى.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى، وفق تقديره، إلى خلط الأوراق والبقاء في المشهد السياسي من خلال جر المنطقة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على خطورة اتساع نطاق الأزمة، في ظل تداخل الحسابات الإقليمية والدولية، واستمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وما يرتبط به من مخاطر على استقرار المنطقة وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد.