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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جبر الخواطر.. محافظ أسوان يستمع لمطالب مواطنة ويوجه المسئولين بتلبيتها

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية - محافظ أسوان

فى لفتة إنسانية لجبر الخواطر حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبد المتعال دهب 70 عاماً ، حيث أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين لتلبيتها على الوجه الأكمل .

ويأتى ذلك استكمالاً لما قام المحافظ بتقديمه للمواطنة من تخصيص سكن إيواء عاجل بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات .

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جبر الخواطر

ومن جانبها أعربت  ثريا عبد المتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والاستماع لشكواها ومطالبها ، والتعامل السريع مع هذه المطالب لرفع المعاناة عنها ، وتخفيف الأعباء المعيشية التى كانت ستواجهها فى حياتها ، وخاصة أنها كانت تعيش ظروف معيشية صعبة بعد وفاة زوجها ، و عدم وجود عائل ومصدر دخل لها سوى معاش ضمانى فقط . 

وكان قد اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو بإجمالى عدد ( 115 ) كتلة عمرانية تشمل كافة المستويات الإدارية .

ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن متابعة معدلات الإنجاز للمشروع القومى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " ، والمتضمن العمل على تحديث حدود الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

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جهود

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً المهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، وكذا شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن إعتماد لوحات مشروع تدقيق الكتل العمرانية على مستوى مركز كوم أمبو جاء ضمن جهود المحافظة فى هذا الإتجاه ، ووفقاً للجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ ، وعضوية رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى ، ومدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وكافة المعنيين بالوحدة المحلية ، وكذلك الجهات المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضى، ليصبح بذلك مركز كوم أمبو هو رابع مركز على مستوى المحافظة قد أنهى إجراءات تدقيق وتوقيع بيانات التقسيم الإدارى لكافة القرى والتوابع على مستوى المركز .

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