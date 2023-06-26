جامعة أسوان تفوز بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية

حصلت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد عبد العزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على جائزة واحدة للعام 2022 وهى جائزة الدولة التشجيعية ، والتى حصل عليها الدكتور جابر مجدى بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان فى العلوم الهندسية.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز عرابى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان صحفى، إنه الاختيار جاء طبقا للمعايير عالمية صارمة وشديدة الشفافية فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز، والعمل على أهمية النشر وجودة الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي، وتحقيق المردود الاقتصادى والتنموى للأبحاث من أجل خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مصر للتنمية 2030.

جائزة الدولة التشجيعية

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعلم والعلماء من خلال الجوائز المالية التى ترصدها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حوالى 12 مليون جنيه سنويا، وكما يأتى التكريم المعنوى من خلال الميداليات الذهبية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفائزين والاحتفاء بهم فى عيد العلم، تقديرا لدور العلم والعلماء.

وأعرب الدكتور جابر مجدى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، عن سعادته بهذا الإنجاز العلمى الذى يضاف إلى رصيد انجازات جامعة أسوان من الحصول على تصنيفات علمية وبحثية عالمية جديدة، وعلق قائلاً: "أهدى هذه الجائزة إلى كل العاملين بالجامعة وأهالى أسوان أسرتى الكبيرة".

وقال الدكتور عمرو محمود مدير عام الحديقة النباتية بأسوان بأن الحديقة النباتية إستعدت لاستقبال زوارها وضيوفها لقضاء موسم الأعياد والمناسبات ، وخاصة عيد الأضحى المبارك وذلك بإعتبارها أحد المزارات السياحية الهامة فى مدينة أسوان.

وأشار عمرو محمود إلى أن إدارة الحديقة تحرص على توفير كافة الأجواء المناسبة والملائمة للزوار حتى يستمتعون بقضاء يوم مميز داخل هذا المزار السياحى الذى يضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم.

جهود

وتابع بأنه يتم تكثيف العمل خاصة قبل مواسم الأعياد والمناسبات العامة ، لتلافى كافة العقبات والملاحظات ، ويجرى العمل على النظافة العامة داخل الحديقة وتهذيب الأشجار وتقليمها ودهان البلدورات وتجهيز المشايات والمقاعد والبرجولات المخصصة للراحة والجلوس ، بالإضافة إلى نظافة وصيانة دورات المياه.

وأوضح مدير عام الحديقة النباية بأن عيد الأضحى المبارك يعتبر من المناسبات التى تجذب أعداد كبيرة إلى الحديقة حيث تعتبر 3 مزارات فى مزار واحد وهى رحلة نيلية مميزة ورائعة وسط الصخور والمناظر الطبيعية الخلابة ورحلة ترفيهية ، بالإضافة إلى رحلة نباتية علمية، لكونها مؤسسة علمية فى المقام الأول، ومشاهدة نباتات نادرة وجميلة التى تمتد تاريخها لأكثر من 120 سنة.