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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية العامة بأسوان يتوافدون لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يتوافد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على اللجان الامتحانية صباح اليوم لأداء امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية، وذلك وسط اهتمام وتوزيع زجاجات مياه الشرب على الطلاب

وكان قد انطلق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

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الثانوية العامة 

حيث قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمرور الميدانى لتفقد عدد من لجان الامتحانات ، والتى تستمر حتى 13 يوليو القادم بإجمالى 26 لجنة رئيسية تضم 7779 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس. 

وخلال جولته التفقدية داخل مدرستى أسوان الثانوية التجريبية للبنات والتى تضم 509 طالبة داخل 26 لجنة فرعية ، والعقاد الثانوية العسكرية بنين والتى تضم 427 طالب داخل 22 لجنة فرعية ، بمرافقة العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم .  

واطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح والمكيفات وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية ، بالإضافة إلى الاطمئنان على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب .  

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امتحان 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميداني على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجي للجان .  

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعدادات المسبقة للامتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وكان قد أوضح المحافظ بأنه يتوازى مع الخدمات الغذائية ، والدعم اللوجستى بالتعاون مع المنظمات الدولية ، والهلال الأحمر، ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب المتطوعين من خلال تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها ، بالإضافة إلى دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية ، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقى محافظات الجمهورية طبقاً لرغباتهم ، مع توفير 4500 مقعد داخل 6 قطارات يومياً ، مع توفير العبارات وتشغيلها على مدار اليوم. 

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