حملات لرفع الإشغالات بمدينة أسوان ومتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة السباعية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بشن حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات ، وأيضاً المرور والتفتيش على رخص المحلات وعربات الحنطور بنطاق حى غرب فى شوارع أبطال التحرير ومنطقة أطلس وميدان المحطة وكورنيش النيل .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة والأجهزة المعنية لمواصلة الجهود على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية ، والتى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، علاوة على التفاعل المباشر مع الشكاوى الجماهيرية لسرعة وضع الحلول الجذرية لها .

رفع الإشغالات

أسفرت جهود الحملة عن رفع 320 حالة إشغال ، مع تحرير 34 محضر إشغال ، و 4 محاضر لحماية المستهلك ، مع التحفظ على 13 شلتة خاصة بعربات الحنطور ، وتحرير 6 محاضر بيئة ، وقد شارك فى الحملة نواب رئيس المدينة محمد ممدوح وعلاء الدين ممدوح ، فضلاً عن رئيس حى غرب سحر مصطفى ، ونواب رئيس الحى ، وأيضاً الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية بالتنسيق مع أحمد عبد القادر وحسن إسماعيل من جهاز حماية المستهلك ، وشرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح رئيس القسم ، والرائد مصطفى حجران رئيس مباحث قسم المرافق .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بتنظيم حملة مكبرة مسائية إستهدفت رفع الإشغالات بنطاق حى شرق المدينة داخل موقف السيل ، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة ثان أسوان ، وأيضاً تنفيذ أعمال النظافة العامة بشوارع كلية التربية والنفق والشادر القديم ، هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لرصف الطرق ، والتى بدأت بأعمال الرصف بطول 500 متر بنطاق المدينة .

جهود

هذا وقد توافد الطلاب بأسوان على المدارس فى اول يوم للعام الدراسى الجديد 2024/2023 حيث استقبلت طلابها حيث كانت قد استعدت محافظة أسوان للعام الدراسي الجديد، حيث تم إستكمال التجهيزات داخل أكثر من 1500مدرسة، حيث توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بمحافظة أسوان.

كانت قد شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1495 مدرسة ، كما واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، متابعة إستعداد قاعات رياض الاطفال وفصول وحجرات المدارس ومدي جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة.