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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس أسوان تستقبل الطلاب فى أول يوم للعام الدراسى الجديد

مدارس أسوان
مدارس أسوان

توافد الطلاب بأسوان على المدارس فى اول يوم للعام الدراسى الجديد 2024/2023 حيث استقبلت طلابها. 

وكانت قد استعدت محافظة أسوان للعام الدراسي الجديد، حيث تم إستكمال التجهيزات داخل أكثر من 1500مدرسة، حيث توجد العديد من الصروح التعليمية التى تم ويتم تنفيذها فى الجمهورية الجديدة بمحافظة أسوان. 

مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسي 2024/2023

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مدارس 

حيث كانت قد شهدت أسوان فى الفترة الأخيرة إفتتاح العديد من المدارس سواء بالقرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، أو بباقى مدن ومراكز المحافظة ، ليصل عدد المدارس على مستوى المحافظة إلى 1495 مدرسة ، كما واصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، متابعة إستعداد قاعات رياض الاطفال وفصول وحجرات المدارس ومدي جاهزيتها للعام الدراسي الجديد، كما تم التنبيه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتم التأكيد على المدارس بضرورة استكمال كافة أعمال النظافة والصيانة والإستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد من تجهيز الفصول ونظافة وتطهير دورات المياه وتوفير عوامل الأمن والسلامة وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة.

كما تم متابعة التجهيزات والإستعدادات الجارية، بمختلف المدارس، والتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، بالإضافة إلى الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم، وتكليف مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الإحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه. 

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جهود 

علاوة علي مرور اللجان المشتركة بشكل مفاجئ لرصد أى ملاحظات لسرعة تلافيها حتى تكون هذه المدارس جاهزة لإستقبال الطلاب فى أبهى صورها .

كما قام فيصل نعيم مدير عام التعليم العام ، بجولة تفقدية لمدارس مدينة أسوان الجديدة حيث تفقد مدرستى أسوان الجديدة الثانوية وأسوان الجديدة الرسمية المتميزة للغات، والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة والنظافة ، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد .

كما قام رؤساء المراكز والمدن جولاتهم الميدانية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بأنحاء محافظة أسوان، للإطمئنان والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، لإكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية ، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام ، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية .ويواصل رؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات التعليمية جهودهم لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس .

 فقد قام صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بالمرور الميدانى على عدد من المدارس بدائرة المركز برفقة سيد برجاس مدير الإدارة التعليمية ، ومن بينها مدارس نصر الإبتدائية والشيخ مرسى على الإعدادية ، والبطل أحمد إدريس التجريبية ، ونقل توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، المتعلقة بتكثيف أعمال النظافة العامة ، والتأكد من المقاعد ، ووصول الكتب المدرسية ، وغيرها من العناصر والمستلزمات داخل مختلف المدارس ، فيما قام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمرور الميدانى على عدد من المدارس بدائرة المركز ، كما قام شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمتابعة جاهزية المدارس ضمن الإستعداد للعام الدراسى الجديد .

 وقام أيضاً كمال حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بمتابعة الجهود الجارية داخل المدارس للإستعداد للعام الجديد ، وتفقد كذلك على ياسين رئيس مدينة كلابشة عدد من المدارس للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد .

 وفى نفس السياق قام محمود عليان رئيس مدينة السباعية بتفقد المدارس ، علاوة على قيام محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، وأيضاً المسئولين بمدينة البصيلية بالمرور على عدد من المدارس ، ومراجعة كافة التجهيزات بها .

كما تابعت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان التجهيزات والإستعدادات الجارية بمختلف المدارس حيق تفقدت عدد من المدارس من بينها مجمع مدارس عبد المحسن طاهر رزق .

 ووجهت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى التربية والتعليم بالتنسيق بين كافة عناصر العملية التعليمة لنهو كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة ، وخاصة فيما يتعلق الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى مختلف الملاحظات التى يتم رصدها ، مؤكده على الإلتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة ، والإهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد .

وتابعت نائب محافظ أسوان،وصول الكتب المدرسية وطرق تخزينها بشكل آمن ، ليتم البدء فى توزيعها على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فور بدء العام الدراسى .

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