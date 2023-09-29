مدارس أسوان تستعد لاستقبال العام الدراسي 2024/2023

استكمل رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرى الإدارات التعليمية المختلفة جولاتهم الميدانية داخل المدارس للإطمئنان والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد 2023/2024 وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى هذا الشأن لإكتمال كافة عناصر منظومة العملية التعليمية، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الانتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية .

أجرى المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وغنية محمد على مدير إدارة أسوان التعليمية جولة مرورية على بعض المدارس والتي شملت مدرسة عوض السيد الثانوية بنات ، وأيضاً مدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ، ومجمع مدارس العروبة المشتركة ، ومجمع مدارس الصداقة الجديدة المشتركة ، وكذا مدرسة اللغات بالصداقة الجديدة تحت الإنشاء ، وقد تم الوقوف على الملاحظات ، وتم تلافيها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة .