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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ تجربة إخلاء لمواجهة زلازل وكوارث طبيعية بمبنى ديوان عام محافظة أسوان

محافظة أسوان
محافظة أسوان

نفذت محافظة أسوان نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة بمتابعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والعميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان عام المحافظة.

وذلك في خطوة إستباقية من محافظة أسوان للإستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

 

 

تجربة إخلاء 

وقد بدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية ، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال 6 مخارج وأبواب رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ ، ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى ، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو إنهيارات أو إصابات. 

 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه ، لأنه يستهدف رفع درجة الإستعداد ، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة ، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية.

زراعة 92 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمنيا

جهود 

وأشار المحافظ إلى أن المشروع التدريبى سيشمل أيضاً إخلاء عدد من المبانى لأنها من الضروريات المهمة التى تساعد فى توفير بيئة آمنة ، وتقلل من فرص إصابة الطلاب والعاملين والمواطنين في حالة الطوارئ وتزيد من الوعى لديهم.

 

وكان قد قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة حيث يأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب بإعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل. 

 

وقد أشاد الوزير والمحافظ بالمستوى الراقى والنموذجى المشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لإستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 مليون جنيه. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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