انتعاشة سياحية.. معبد رمسيس الثاني بأبوسمبل يستقبل 8 آلاف سائح

شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم، الخميس، انتعاشة سياحية بوصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارة هذا الموقع الأثرى.

وسجلت تذاكر الدخول لمعبد أبوسمبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم فقط، دخول نحو 8000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية، والذين أتوا إلى المدينة السياحية بواسطة الحافلات السياحية البرية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحى قادم من إسبانيا مباشرة إلى مدينة أبوسمبل، بالإضافة إلى عودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالى بعد توقفها منذ مارس الماضى.

رمسيس الثاني

معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

من جانبه، أكد الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان، وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر العريقة.

معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية