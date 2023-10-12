عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتعاشة سياحية.. معبد رمسيس الثاني بأبوسمبل يستقبل 8 آلاف سائح

معبد رمسيس الثاني
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية

 شهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان اليوم، الخميس، انتعاشة سياحية بوصول آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية لزيارة هذا الموقع الأثرى.

وسجلت تذاكر الدخول لمعبد أبوسمبل فى الساعات الأولى من صباح اليوم فقط، دخول نحو 8000 سائح من مختلف الجنسيات الدولية، والذين أتوا إلى المدينة السياحية بواسطة الحافلات السياحية البرية وعبر 4 رحلات طيران منهم شارتر سياحى قادم من إسبانيا مباشرة إلى مدينة أبوسمبل، بالإضافة إلى عودة المراكب السياحية لأول مرة عبر بحيرة السد العالى بعد توقفها منذ مارس الماضى.

تنظيم حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأحياء مدينة أسوان

سكرتير مساعد أسوان يتابع تنفيذ مشروعات المجمعات الحكومية والخدمية بقرى حياة كريمة

رمسيس الثاني 

معبدى رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 

من جانبه، أكد الأثرى أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، أن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان، وكذلك استعداد آثار أبوسمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر العريقة. 

معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 
معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان السياحية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

رسمياً.. نجل سيد معوض يوقع للأهلي 4 سنوات

سرق صور صاحبتي بدون ملابس.. إعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة عاطل القاهرة

لهذا السبب.. شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

تنظيم حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأحياء مدينة أسوان

ترشيحاتنا

ناسا: عينة الكويكب بينو تحتوي على الماء والكربون

51 هجوما.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الوزراء يتفقد منظومة العمل بشركة «فاليو» العالمية المتخصصة في تطوير تكنولوجيا السيارات

طوفان الأقصي يستمر في شن غارات صاروخية على الاحتلال

دعاء لأهل غزة وفلسطين.. اللهم مئةَ ألفٍ من الملائكةِ مُردِفين لعبادك الضعفاء

تحذير عاجل من أرسنال.. ماذا ينتظر محمد النني بعد صورة فلسطين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فص من الثوم على الريق يصنع المعجزات بجسمك

فيديو

فيديوجراف| مهندس طوفان الأقصى.. من هو جلاد الاحتلال؟

كارثة جديدة تنتظر غزة.. ارتفاع عدد الشهداء وبيان عاجل من الصحة

بطلة غاوي حب..عبير منير تكشف سر اختفاء ابنتها مريم قورة عن التمثيل

والدتها عبير منير ترد.. حقيقة زواج ملك قورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ