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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مفاجئة لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع بأسوان

جهود وأنشطة الوحدات
جهود وأنشطة الوحدات المحلية بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى مديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين والغرفة التجارية بتنظيم حملات مفاجئة للمرور على الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية لمتابعة منظومة ضبط الأسعار والإلتزام بتخفيضها ضمن الجهود الجارية لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 % ، على أن يتم التعامل بحزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية والإستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين. 
 

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السلع

وفى هذا السياق قام صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بالمرور على المعرض الدائم المقام بالمدينة حيث تم الإطمئنان على الإلتزام بآلية تخفيض أسعار السلع الغذائية واللحوم ، وتم أيضاً المرور على السوق الأسبوعى ، والذى يتم تنظيمه فى يوم الأحد بشكل أسبوعى بقريه أبو سمبل للبيع بأسعار أقل من مثيلتها فى الأسواق المحلية لجميع السلع الأساسية والإستهلاكية. 

كما قام إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بالمرور على الأسواق ، وأطمأن من توافر السلع بأسعار مناسبة وعدم إستغلال المواطنين. 

فيما قام كمال حلمى رئيس مدينة ومركز دراو بالمرور على المحال المتنوعة للوقوف على الإلتزام بتخفيض الأسعار ، بينما قام على ياسين رئيس مدينة كلابشة بالمرور على عدد من المحال التجارية ، والتأكيد على الإلتزام بالأسعار المخفضة.

كما قام رئيس مدينة الرديسية يحيى مصطفى بتفقد الأسواق والمحال التجارية والتأكد من الأسعار ، وقد تلاحظ إنخفاض بأسعار الخضر و الفاكهة ، وإستقرار أسعار السلع الأساسية .

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جهود 

وكان قد قدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة ، وأيضاً شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات ، مطالباً من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة ، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات .

ومن جانبه قدم اللواء أيمن الأطفيحى شكره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى ، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجارى. 

 

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