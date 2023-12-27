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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التجهيز لـ مشروعات إنتاج زراعى وحيوانى وداجنى ضخمة في أسوان

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول بأسوان

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  بروتوكول تعاون بين المحافظة والمركز القومى للبحوث ، وأيضاً رئيس المركز الدكتور حسين درويش ، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتورة أحلام أحمد ، والمهندس أحمد حلفاوى منسقى البروتوكول بالمركز والمحافظة من أجل تعظيم القيمة الإقتصادية للمزايا النسبية التى تتميز بها محافظة أسوان وخاصة في مجالى الزراعة والصناعة.

وخلال الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون البناء والمتواصل بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث، مؤكداً على أهمية الإستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمركز وإستثمارها لدعم الجهود المبذولة لبحث ومعالجة المشكلات الزراعية والصناعية والعمل على تحسين السلالات وإستقدام أصناف جديدة من الزراعات التى تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية للمحافظة .

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بروتوكول

ولفت إلى أهمية دور المركز في زيادة الإنتاج الزراعى ، وخاصة في مجال التمور وزراعة النخيل التى تشتهر بها المحافظة مما يساهم في تحقيق الريادة بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على التنافسية سواء على المستوى المحلى أو التصدير للأسواق العالمية.

كما أشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن يتوازى ذلك مع تكثيف القوافل التوعوية والدورات التدربية لتنمية المهارات والخبرات لدى السيدات والفتيات بمختلف القرى والنجوع من أجل دعمهن وتشجيعهن لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تحقيق التمكين الإقتصادى لهن وتحسين الظروف المعيشية لأسرهن .

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جهود

ووجه محافظ أسوان إلى سرعة تشكيل لجنة تنفيذية تضم مجموعات عمل من المتخصصين بالمركز القومى للبحوث وبمختلف الجهات المعنية بالمحافظة ، وذلك للبدء فوراً في التطبيق العملى للبروتوكول من خلال التجهيز والإعداد لتنفيذ عدد من الفعاليات والمشروعات المتخصصة في عدد من المجالات وعلى رأسها مجال الإنتاج الزراعى ، والإنتاج الحيوانى ، والداجنى ، علاوة على مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية والبيولوجية وحل كافة المشكلات الزراعية سواء الإنتاجية أو التسويقية ، فضلاً عن مجال الصناعات الغذائية وتعظيم الإستفادة من المحاصيل التى تمتاز بها المحافظة وتحويلها إلى منتجات غذائية مثل التمر والمانجو والكركدية والدوم وتجفيف الطماطم والتوابل وغيرها ، وهو الذى يتواكب مع مجال نشر التوعية بالتغذية الصحية السليمة للوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية والمطلوب تحسين أوضاعها على الطبيعة .

وفى ختام الفعاليات قام المحافظ ورئيس المركز القومى للبحوث بتبادل الدروع التذكارية تأكيداً لروح التعاون والتكامل بما يصب في صالح المواطن الأسوانى .

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