عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار إزالة التعديات والإشغالات بأسوان ودراو.. صور

إزالة التعديات والاشغالات
إزالة التعديات والاشغالات بأسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية لمواصلة الحملات المكبرة لإزالة التعديات والحفاظ على أملاك الدولة مع رفع كافة الإشغالات واستمرار تنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة للارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى بمختلف المراكز والمدن

ومن جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قام حى جنوب برئاسة علاء الدين أدم بايقاف أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة مساهمة البحيرة ، مشيراً إلى أنه تم هدم الأعمدة المخالفة ومصادرة مواد البناء المستخدمة ، كما تم إزالة حالة تعد في المهد لمبانى بدون ترخيص بمساحة 600 م2 بإشراف من نواب رئيس المدينة محمود بهاء ، ومحمد حسين ، وعلاء ممدوح وذلك بنطاق قرية أبو الريش ، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية ، علاوة على القوات الأمنية من شرطة المرافق.

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقروى ببنان بدراو

أشرف عطية: إعادة إحياء مشروع خان أسوان لتوفير فرص عمل للشباب

إزالة التعديات 

وأوضح رئيس المدينة بأنه تم مواصلة تنظيم حملات مكبرة  لإزالة الإشغالات وفروشات الخضار العشوائية بأحياء شرق وجنوب وغرب والصداقة الجديدة حيث أسفرت الحملات عن رفع أكثر من ٣٢٤ حالة إشغال مختلفة ومصادرة ٤٧٠ كيلو خضار وفاكهة متنوعة تم إيداعها بدار رعاية البنين ، مع تحرير عدد من المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 

وفى نفس السياق أشار رئيس مركز ومدينة أسوان إلى أنه جارى متابعة وتنفيذ أعمال صيانة خطوط وأعمدة الكهرباء وكشافات الإنارة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ووسط الكتل السكنية بمختلف الأحياء ، فضلاً عن إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات الأتربة والمخلفات ، مع القيام بأعمال جمع القمامة وتفريغ الحاويات والكنس والجرد عن طريق مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية.

فيما قامت الوحدة المحلية بقرية بنبان بحرى بقيادة محمد تكرونى بإزالة 5 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة على مساحة 1600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بإشراف من كمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو .

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقروى ببنان بدراو

ترشيحاتنا

إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاص

الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة عامة لمدينة دمياط للأثاث

لمرضي القلب والشرايين| احترسوا من الشتاء.. نصائح للوقاية من الجلطات وتوقف العضلة المفاجئ

السفير الروسي في القاهرة يوجه رسالة إلى المصريين بمناسبة العام الجديد

أبرزها تعديل "ضريبة الدخل".. قوانين اقتصادية أقرها مجلس النواب عام 2023

أخبار تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وذروة التقلبات الجوية بهذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

فيديو

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ