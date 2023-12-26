أشرف عطية: إعادة إحياء مشروع خان أسوان لتوفير فرص عمل للشباب

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وأحمد عطية أبو الوفا رئيس هيئة الأوقاف المصرية التوقيع على محضر الإجتماع التنسيقى للاستحواذ الخاص بأن يؤول مشروع خان أسوان للمحافظة بشكل كامل ، وخاصة أن المشروع متوقف منذ سنوات عديدة ، ويضم 121 محل داخل طابقين ، وهو ما يأتى متواكباً مع الرؤية المستقبلية للمحافظة لإعادة إحياء المشروعات المتوقفة ، وتوفير فرص عمل للشباب ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها ، وخلال توقيع المحضر بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف ، ومحمود أبو بيه المستشار القانونى للمحافظة .

فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحقيق الإستثمار الأمثل من المشروعات التنموية والخدمية ، وخاصة المشروعات المتعثرة من خلال تشغيلها والوصول للعوائد الإقتصادية المطلوبة منها .

خان أسوان

وقدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على التعاون المثمر والبناء ، والإنتهاء من الإجراءات المالية والفنية والقانونية المتعلقة بمشروع خان أسوان ، والذى يقع فى منطقة حيوية بالمدخل الشمالى للمحافظة بما سيساهم بدوره فى طرحه وتحقيق العائد الإستثمارى والإقتصادى منه ، والتسويق الأمثل للمحلات التجارية به لتكون متعددة الأغراض والأنشطة وهو ما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .

وأوضح المحافظ أن ذلك يتكامل بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية أيضاً لبلورة أسلوب التسويق الجيد للوحدات السكنية والتجارية بمشروع أبراج سما أسوان ، وتقييم الوضع الحالى لكافة الوحدات ، وإنهاء منظومة الحماية المدنية ، وتلافى أى ملاحظات بها بشكل شامل حتى يتسنى توفير مختلف وسائل الأمان والسلامة لهذا المشروع الحيوى ، لتقوم المحافظة بإدارته بالكامل مستقبلياً .