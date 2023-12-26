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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقروى ببنان بدراو

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

واصلت وحدة حياة كريمة بأسوان جولاتها الميدانية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بنبان بمركز دراو والتى يتبعها 21 قرية فرعية ونجع بإجمالى 31 ألف مواطن. 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجولات للمتابعة الميدانية وتذليل العقبات لدفع معدلات الإنجاز ورفع نسب التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة

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حياة كريمة 

أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على أن مشروع الصرف الصحى ببنان يضم إنشاء محطة للمعالجة بطاقة إستيعابية تبلغ من 7 إلى 10 ألآف م3 / يوم حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 25 % ، فيما جارى تنفيذ خطوط الإنحدار والطرد بطول 8 كم وبنسبة 50%. 

وأشار إلى أن المشروع يضم أيضاً إنشاء عدد 6 محطات رفع تم تحديد مواقعها وجارى إستخراج قرارات التخصيص اللازمة للبدء فى تنفيذها فى قرى بنبان بحرى وقبلى والرقبة والرقبة الفوقانية والحجازية ، بالإضافة إلى قرية الشيخ فضل. 

وقال السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على ضرورة الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بتكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لتلافى جميع الملاحظات المرصودة وضمان رفع نسب الإنجاز والإنتهاء من المشروع فى مواعيده المحددة ، علاوة على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء ومخلفات البناء وتسوية أعمال الحفر ، مع إعادة الشئ لأصله من أجل حماية وسلامة الأهالى وتيسير الحركة المرورية فى محيط مواقع العمل بالشكل المطلوب .

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