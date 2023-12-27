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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيداً لافتتاحها.. دورة تدريبية لإعداد الكوادر البشرية بمكتبة مصر العامة في أسوان

دورة تدريبية بأسوان
دورة تدريبية بأسوان

تستضيف قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان على مدار 5 أيام فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المتميزة من العاملين بمكتبة مصر العامة تمهيداً لإفتتاحها

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإدارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية ٢٠٢٠/٢٠٣٠ ، وبناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأبراز دور التطوير المؤسسى وإعداد كوادر وقيادات بالجهاز الإدارى بالمحافظة ، إنطلاقاً من الدور المنوط بها مديرية التنظيم والإدارة. 
 

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دورة تدريبية 

من جانبها أوضحت سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان يتم مواصلة الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالنواحى الإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية للعاملين وتطوير مناخ العمل الإدارى بالشكل المطلوب.

ولفتت سهير مكى إلى أن الدورة التدريبية تضمنت التعريف بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وحاضر فيها محمد عبد الله مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، مع تنظيم ورشة عمل لتعلم لغة الإشارة بواسطة مرسا مدرب معتمد للغة الإشارة، ليتكامل ذلك بتعريف العاملين الملحقين بالدورة التدريبية ببروتوكولات ومراسم وإدارة الأزمات على الوجه الأكمل.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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