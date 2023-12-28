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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات حياة كريمة بقرى كوم أمبو

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع ميدانياً مشروعات حياة كريمة بقرى كوم أمبو

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام ضمن المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" وذلك داخل قريتى الكاجوج والكفور من إجمالى 517 مشروع بتكلفة 7.3 مليار جنيه تخدم أكثر من 200 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها. 

وجاء ذلك وسط فرحة وإشادة وشكر من أهالى قرى مركز كوم أمبو بالإنجازات العديدة التى تحققت فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضاً شوقى مصطفى رئيس المركز والمدينة، بجانب مسئولى القيادات التنفيذية. 

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حياة كريمة

وشهدت الجولة الميدانية استجابة المحافظ للعديد من مطالب وشكاوى المواطنين فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده معهم، مكلفًا المسئولين بمختلف الجهات لوضع الحلول الجذرية لها بما يلبى إحتياجاتهم ومتطلباتهم على أكمل وجه. 

وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بدخول جميع المشروعات التى تم الإنتهاء منها للتشغيل التجريبى مع الإرتقاء بمستوى الكوادر البشرية وتأهيلها من خلال خضوعها لبرامج تدريبية متقدمة لرفع جودة الخدمات الجماهيرية. 

واستهل محافظ أسوان جولته بضغط الزر للتشغيل التجريبى لمحطة الصرف الصحى المتكامل بقرية الكاجوج، والتى تم تنفيذها بنسبة 100 %، وتضم شبكة إنحدار بإجمالى أطوال 25 كم، ومحطة رفع، علاوة على برك أكسدة بطاقة 3 ألاف م3/ يوم، وكذا محطة معالجة لتستوعب كميات الصرف الصحى لقرى الكاجوج، وتحيا مصر، وسلوا قبلى وبحرى والشبيكة بتكلفة إجمالية 617 مليون جنيه. 

كما تفقد اللواء أشرف عطية وحدة طب أسرة الكاجوج والتى إنشاؤها بشكل كامل وتشغيلها تجريبيًا ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل لتقدم خدماتها بالجودة العالية للمواطنين، مشددًا على الإهتمام بمستوى النظافة العامة، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها، والإقتداء بنفس النموذج فى الجودة والكفاءة بالوحدات التى تم إعتمادها من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية. 

وعقب ذلك تفقد عطية مجمع الخدمات الحكومية بالكاجوج، والذى شهد التشغيل التجريبى، وتكلف إنشاؤه ١٠ مليون جنيه، ومقام على مساحة ٦٠٠ م٢ ليساهم فى تقديم الخدمات المتنوعة حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، ويأتى تنفيذه ضمن ٣١ مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة. 

ثم تفقد محافظ أسوان نقطة إسعاف الكاجوج، والتى شهدت  أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها بنسبة ١٠٠ ٪، وبدأ التشغيل التجريبى لها، وتضم ٢ سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى. 

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التشغيل التجريبى

وشملت جولة اللواء أشرف عطية تفقده للأعمال الجارية بموقف رؤوف لسيارات السيرفيس والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى 98 %، ومقام على مساحة 4 أفدنه ليستوعب 232 سيارة، و19 محل متعدد الأنشطة، ومبنى إدارى وكافتيريا ومسجد، ودورات مياه، بالإضافة إلى كافتيريا ومطعم مقترح تنفيذهم بالدور الثانى، ويأتى الموقف ضمن  19 مشروع للإدارة المحلية. 

 كما تفقد عطية الموقع المقترح لإنشاء سوق حضارى على مساحة 5 أفدنة، وبتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه بحى وسط مدينة كوم أمبو بجوار المطحن، مكلفًا أن يتم التخطيط الجيد لهذا السوق بشكل متناسق، ويراعى فيها توافر كافة الخدمات والمرافق لإستيعاب الباعة الجائلين وتفريغ المدينة من العشوائيات والإشغالات بالشكل المطلوب. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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