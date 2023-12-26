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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: رفع معدلات الإنجاز للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة

محافظ أسوان، أشرف
محافظ أسوان، أشرف عطية

أكد محافظ أسوان، أشرف عطية، تكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز للانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة بمركز دراو لخدمة 21 ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها بإجمالي 17 قرية فرعية ونجع، وذلك ضمن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ أن المحافظ وجه بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتلافي كافة الملاحظات المرصودة أولاً بأول، علاوة على عدم السماح بأي تأخير في البرامج الزمنية المحددة مع سرعة الاستبدال وإسناد الأعمال المتأخرة إلى شركات لديها الخبرة الكافية في الاستعانة بالعمالة المدربة واستقدام المعدات الميكانيكية الحديثة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات وبدء تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب. 


من جانبه، أكد السكرتير العام المساعد للمحافظة ياسر عبد الشافي أن وحدة حياة كريمة أجرت جولة ميدانية لتفقد معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطتي رفع بقرية الفلاليح وقرية حديدون، ويجري الإعداد لإنشاء المحطة الثالثة بقرية الرتاج، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الصرف بنسب تجاوزت 70%. 


وأوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة الميدانية شملت أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء ملعب القانون وإحلال وتجديد مركز شباب الجعافرة. 


من ناحية أخرى، صرح مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتور مصطفى أبو المجد بأن الحملات التفتيشية الموسعة التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، تمكنت اليوم من ضبط طن و220 كيلو جراما من اللحوم والدواجن للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم سحب 11 عينة غذائية من اللحوم والدواجن. 


وقال أبو المجد إن الحملات المشتركة استهدفت المحلات التجارية والمتاجر الكبرى بغرض ضبط الأسواق.

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