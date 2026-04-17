برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الإنتاج الحربي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التصنيع الوطني

أشاد النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات قطاع الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تمثل دفعة قوية نحو تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة.

وأكد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن حرص الرئيس على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركات الإنتاج الحربي وخطط تطوير الصناعات الدفاعية؛ يعكس اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة التصنيع العسكري، بما يضمن تلبية احتياجات القوات المسلحة وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، خاصة عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة؛ تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح مجاهد نصار، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي؛ يسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعات المتقدمة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المختلفة.

وثمَّن عضو صناعة البرلمان، التوجه نحو تطوير البنية التحتية الرقمية لشركات الإنتاج الحربي، ورفع كفاءة منظومات العمل، إلى جانب التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر البشرية يعد أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد النائب مجاهد نصار، على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان الصناعي، ومواصلة تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.