زيارة مفاجئة.. نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويحيل المقصرين للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى 6 أكتوبر المركزي بمحافظة الجيزة.

استهدفت الزيارة مراجعة انضباط العمل في أوقات النوبتجيات المسائية، وفق منهجية «المتابعة اللحظية» التي تتبناها الوزارة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات الطبية.

وتفقد الدكتور عمرو قنديل أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث رصد تغيب المدير المناوب وبعض الأطباء عن مقار عملهم، فقرر إحالتهم فوراً للتحقيق. كما رصد عجزاً في التمريض، ووجه بإعادة توزيع الفريق التمريضي بما يتناسب مع تردد المرضى.

انتظام العمل وتوافر الكواشف

واصل نائب الوزير جولته بتفقد المعمل، حيث أثنى على انتظام العمل وتوافر الكواشف والكيماويات، بينما تبين قصور في الإشراف الفني لبنك الدم، فأحال رئيس القسم للتحقيق. ووجه بتوقيع جزاءات مالية على شركة النظافة لتقصيرها في قسم الأشعة.

مستشفى 6 أكتوبر المركزي

وتابع تفقده لأقسام الباطنة والعظام والعمليات والنساء، حيث أنذر رئيس قسم النساء لتقصيره في الإشراف، ووجه باتخاذ إجراءات فورية بقسم الرعاية المركزة لتدوير الأسرة واستيعاب الحالات الجديدة، كما أمر بزيادة عدد الفريق الطبي بمركز العقر لضمان سرعة الاستجابة للمرضى.

مستشفى 6 أكتوبر المركزي

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولات الميدانية المفاجئة تعد أداة رقابية أساسية لإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة والمحاسبة داخل كافة المنشآت الصحية، مشدداً على التزام الوزارة الدائم بتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.