الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة: مصر تشهد تحولا جذريا في منظومة رعاية مرضى السكتة الدماغية

جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور جياراج ديوراى باندين، رئيس المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب القصر العيني ورئيس الشبكة المصرية للسكتة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في رعاية وعلاج السكتة الدماغية.

وأكد الوزير أن مصر تشهد تحولاً جذرياً في منظومة رعاية مرضى السكتة الدماغية، منتقلة من مبادرات مجزأة إلى نظام وطني متكامل، يتماشى مع رؤية الدولة في الحد من الأمراض غير السارية وتعزيز الأمن الصحي القومي.

الشبكة القومية للسكتة الدماغية

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بنجاح “الشبكة القومية للسكتة الدماغية” في ربط كافة مقدمي الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، بما في ذلك وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الداخلية، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، والقطاع الخاص.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الشبكة القومية تضم حالياً 187 وحدة سكتة دماغية أولية على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع إلى 370-440 وحدة لضمان تغطية جغرافية عادلة. كما تشمل تطوير سجلات طبية موحدة وإعداد خريطة وطنية لتحديد الفجوات الجغرافية.

وتطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون المستقبلية مع المنظمة العالمية، وأبرزها:

• الحصول على الدعم الفني لمواءمة الشبكة المصرية مع أحدث المعايير العالمية.

• تعزيز دور مصر كمركز تدريب إقليمي لدول إفريقيا والشرق الأوسط عبر الأكاديمية العالمية للسكتة الدماغية.

• إطلاق برنامج “تدريب المدربين” لضمان استدامة الكفاءات الطبية.

• الاستفادة من نجاح مصر في اعتماد 58 نقطة تقديم خدمات السكتة الدماغية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بتنسيق زيارة ميدانية لرئيس المنظمة إلى مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على التجهيزات والخدمات المتقدمة التي تقدمها المنظومة الصحية المصرية.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والهند، وتطوير التعاون الطبي المشترك في مجال الرعاية الحرجة.

