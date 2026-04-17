إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
اختتام الدورة التدريبية للجاهزية ومواجهة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة

عبدالصمد ماهر

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اختتمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالجاهزية ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأحداث الطارئة والأزمات والكوارث، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة نظمت بالتنسيق بين الإدارة العامة للأمن، والإدارة العامة للصحة المهنية والصناعية، والإدارة العامة للأزمات والكوارث، بهدف توحيد المفاهيم ورفع مستوى الجاهزية الفعالة داخل منشآت الوزارة. وشهدت الدورة مناقشة آليات الاستعداد والاستجابة السريعة للأزمات، إلى جانب استعراض الأدوار التكاملية بين قطاعات الأمن والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأزمات.

ومن جانبه، أشار اللواء محسن مطر، مدير عام الإدارة العامة للأمن، إلى أهمية توحيد المفهوم بين الجهات المعنية ومعرفة دور كل جهة، مع ربط جميع الأطراف لتحقيق التكامل في تنفيذ خطط الحماية وسرعة التعامل الفوري مع أي حدث طارئ، وكيفية التصرف في المواقف المختلفة.

رفع الوعي الأمني لدى العاملين

وفي ختام الفعاليات، ألقى العميد محمود الطوخي، محاضرة أمنية متخصصة حول مفهوم الأمن الشامل، تناولت أهمية تفعيل الدور الأمني ورفع الوعي الأمني لدى العاملين، وأساليب التعامل مع المواقف الطارئة، وأفضل الممارسات لإدارة الأزمات بكفاءة، مشدداً على أن تعزيز منظومة الأمن والسلامة يُعد ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة وتوحيد الرؤية بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الوزارة المستمرة لبناء قدرات العاملين ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، بما يضمن التعامل الفعال مع مختلف الأزمات والطوارئ، حفاظاً على سلامة العاملين وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وجودة عالية.

