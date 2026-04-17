رئيس النواب اللبنانى يبحث مع سفير مصر تطورات الأوضاع في ظل بدء سريان الهدنة

بحث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان الدكتور علاء موسى، آخر المستجدات السياسية والميدانية، وتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض تداعيات المرحلة الراهنة، ولا سيما على ضوء بدء سريان هدنة وقف إطلاق النار في يومها الأول في لبنان، وما تحمله من مؤشرات على إمكانية تثبيت الاستقرار وفتح المجال أمام المعالجات السياسية.

وأكد الجانبان أهمية مواكبة هذه المرحلة بحكمة وتنسيق مستمر، بما يسهم في حماية لبنان وتعزيز فرص التهدئة، تمهيداً للانتقال إلى خطوات أكثر استقراراً على المستويين الأمني والسياسي.