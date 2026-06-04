حسام حسن يسعى لصنع التاريخ مع الفراعنة بكأس العالم 2026

رغم اعتزاله كرة القدم منذ ما يقرب من 19 عاما، لا يزال حسام حسن يثبت أنه أحد أيقونات كرة القدم المصرية على مدار تاريخها.

وأصبح حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أول مدرب يقود منتخب (الفراعنة) إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد مشاركته في النهائيات حينما كان لاعبا في مونديال عام 1990 بإيطاليا.

وسجل حسام حسن هدف مصر الوحيد في المباراة الحاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 1990 بمرمى الجزائر في ملعب القاهرة الدولي يوم 17 نوفمبرعام 1989، قبل أن يقود هجوم الفريق في المونديال الإيطالي، ويتسبب في ركلة الجزاء، التي أحرز منها المصريين هدفهم الوحيد بتلك النسخة في المونديال، الذي أحرزه زميله مجدي عبدالغني.

وبعد مرور 36 عاما، يعود (العميد)، حسبما تطلق عليه جماهير الكرة المصرية، لقيادة منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، ولكن خلال عمله مديرا فنيا للفريق، ساعيا لصنع التاريخ مع منتخب مصر في كأس العالم القادمة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويأمل حسام حسن في منح المنتخب المصري انتصاره الأول في كأس العالم، بعدما عجز الفريق عن حصد أي فوز في مبارياته السبعة الماضية التي خاضها في مشاركاته الثلاث الماضية بالمونديال أعوام 1934 و1990 و2018، حيث اكتفى خلالها بتحقيق تعادلين مقابل 5 هزائم.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

وولد المدير الفني للمنتخب المصري في العاشر من أغسطس عام 1966 في ضاحية حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة، وبدأ مشواره في مركز قلب الهجوم مع الأهلي المصري، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 1984 / 1985، قبل أن يحصل على دور أكبر في الموسم التالي عندما شارك مع الفريق في 24 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 9 أهداف.

وخلال مسيرته كلاعب، حقق حسام حسن العديد من الانجازات على الصعيد الدولي، فبخلاف التأهل لمونديال إيطاليا، وحصوله مع الأهلي وكذلك الغريم التقليدي الزمالك، الذي دافع عن ألوانه أيضا، على العديد من الألقاب القارية، فقد توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006 بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده حتى الآن برصيد 68 هدفا.

وبدأ حسام مسيرته التدريبية في مارس2008 مع فريق المصري البورسعيدي بعد أن أنهى مشواره الكروي داخل المستطيل الأخضر مع فريق الاتحاد السكندري، لكنه عانى من سوء الحظ خلال مشواره التدريبي مع الأندية التي تولى قيادتها في بداية مسيرته كمدرب.

وتولى حسام حسن تدريب فريق المصرية للاتصالات في مارس عام 2009، لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية في مصر، واستقال من تدريب الفريق بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم التالي.

وتم تعيين حسام حسن مدربا للزمالك في نوفمبر عام 2009، حيث كان عمره حينها 43 عاما، ثم تركه دون نجاح يذكر في يوليو 2011، ليتولى تدريب الإسماعيلي في الشهر التالي قبل أن ينفصل عنه ويقود المصري البورسعيدي في يناير2012.

وتولى حسام حسن الإشراف على فريق مصر المقاصة في فبرايرعام 2013 من أجل إنعاش آمال الفريق في البقاء بالدوري المصري الممتاز، لكنه لم يستمر طويلا.

وفي صيف العام نفسه، تم تعيينه مديرا فنيا لمنتخب الأردن خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، ليصل الفريق معه للدور الحاسم في تصفيات كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، قبل أن يخسر في الملحق العالمي بالتصفيات أمام منتخب أوروجواي.

وعاد حسام حسن لتدريب الزمالك، خلفا لأحمد حسام ميدو في أواخر يوليو2014، لكنه لم يستمر طويلا، حيث أقيل من منصبه في أكتوبر من ذات العام، بعد أن حقق الفريق الأبيض تحت قيادته فوزا واحدا فقط في 6 مباريات بكل المنافسات.

وعاد حسام حسن لتدريب الاتحاد السكندري في 27 أكتوبر عام 2014، لكنه انفصل عن الفريق بعد 9 أشهر، ليتولى مجددا تدريب أندية المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي وبيراميدز، دون أن يحقق أي ألقاب أيضا معها.

وتولى حسام حسن /60 عاما/ تدريب منتخب مصر في فبراير عام 2024، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا فور الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، ليغتنم الفرصة التي سنحت له ويعيد اكتشاف ذاته كأحد المدربين الأكفاء، بعدما استعاد الفريق بريقه تحت قيادته.

وحقق حسام حسن أبرز إنجازات مسيرته التدريبية بقيادته المنتخب المصري لمونديال أمريكا الشمالية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة وقبل جولة واحدة على النهاية، ليدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب الفراعنة، وهو ما تكشفه أيضا لغة الأرقام.

وخلال مشاركته بكاس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب، حصل منتخب مصر مع حسام حسن على المركز الرابع، حيث قدم الفريق مستوى لا بأس به في البطولة القارية، حيث تصدر مجموعته التي ضمت جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي برصيد 7 نقاط، وتغلب على بنين في دور الـ16 وكوت ديفوار بدور الثمانية، لكنه لم يتمكن من الذهاب إلى أبعد من الدور قبل النهائي، وأخفق في الحصول على الميدالية البرونزية بخسارته أمام نيجيريا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وخاض حسام حسن 21 مباراة رسمية مع منتخب مصر، حقق خلالها الفريق 14 فوزا، مقابل 6 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة فقط كانت أمام السنغال بنتيجة صفر / 1 بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية.

وبصفة عامة، خاض حسام حسن 28 مباراة دولية مع منتخب مصر على الصعيدين الرسمي والودي، حقق خلالها الفريق 17 فوزا و7 تعادلات، بينما تكبد 4 هزائم، وأحرز لاعبوه 45 هدفا، بينما استقبلت شباكه الفريق 21 هدفا.

وساهمت نتائج منتخب مصر الجيدة مع حسام حسن، والتي كان آخرها الفوز الكبير 4 / صفر على السعودية بجدة والتعادل بدون أهداف مع إسبانيا (بطل أمم أووبا الأخيرة) ببرشلونة وديا في مارس الماضي استعدادا للمونديال، في تحسن ترتيب الفريق بالتصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث تقدم الفريق من المركز الـ36 عالميا في فبراير 2024، حينما تولى المسؤولية، إلى المركز الـ29 حاليا.

وبات حسام حسن ثاني مدير فني محلي يقود منتخب مصر إلى كأس العالم بعد المدرب الراحل محمود الجوهري، الذي تأهل الفريق معه لمونديال 1990.

كما انضم العميد أيضا لكتيبه المدربين الذين قادوا الفراعنة لكأس العالم، والتي ضمت أيضا بخلاف الجوهري كلا من الاسكتلندي جيمس ماكراي والأرجنتيني هيكتور كوبر اللذين قادا الفريق لبلوغ المونديال عامي 1934 و2018 بإيطاليا وروسيا على الترتيب.

ويحلم حسام حسن بمواصلة النتائج الجيدة مع منتخب مصر في كأس العالم المقبلة، والتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق بالمونديال، خاصة في ظل المستويات المرضية للغاية التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادته.

