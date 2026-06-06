محافظ الإسماعيلية يشهد الندوة التوعوية مجتمع آمن من مخاطر الكلاب الحرة

شهد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الندوة التوعوية التي أقيمت تحت رعايته بديوان عام المحافظة، للتعريف بمبادرة محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على ظاهرة الكلاب الطليقة بعنوان "مجتمع آمن من مخاطر الكلاب الحرة – الكلب الحارس الأمين للإنسان".

وخلال الندوة، أكد محافظ الإسماعيلية على رفضه التام للتعامل بعنف مع الكلاب الحرة أو تعرضها للإيذاء، وأن يكون التعامل معها بشكل إنساني وعلمي وفقًا لأحكام القانون المصري، الذي يحافظ على أرواح المواطنين ويضمن حقوق كافة الحيوانات.

وأضاف "حسب الله"، نسعى عن طريق التعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإطلاق مبادرة محافظة الإسماعيلية الرائدة في التعامل مع الكلاب الحرة، من خلال إنشاء Shelters يتم داخلها الكشف الطبي عليها وتلقيها التطعيمات اللازمة.

وتضمنت الندوة شرحًا كاملًا لمبادرة محافظة الإسماعيلية للتعامل مع الكلاب الحرة، مرض السعار وطرق التعامل معه، وكيفية تعامل الإنسان مع الكلاب الحرة، و الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على ظاهرة الكلاب الطليقة، بجانب شرح كامل للقوانين واللوائح المنظمة للتعامل مع الحيوانات في القانون المصري.