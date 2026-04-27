قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
والدة عروس بورسعيد تكشف أمام المحكمة الساعات الأخيرة في حياة ابنتها |شاهد
الرئيس اللبنانى: وقف إطلاق النار شرط أساسي للمفاوضات وهدفنا إنهاء حالة الحرب
الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية عروس بورسعيد: الوفاة خنقًا |شاهد
فرنسا تجدد دعوتها لاحترام وقف إطلاق النار في لبنان وحماية قوات الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسباب ارتفاع أسعار البطيخ.. تعرف على البدائل المتاحة خلال الصيف

محمد غالي

أسعار البطيخ تشهد اهتماما متزايدا من جانب المواطنين مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق، خاصة مع تباين الأسعار في بداية الموسم.

استقرار في الإنتاج وجودة مرتفعة

أكد الدكتور سليمان عمران، من علماء مركز البحوث الزراعية ومدير برنامج البطيخ، أن الموسم الحالي يشهد استقرارا في المساحات المزروعة، مع تحقيق إنتاجية جيدة وجودة مرتفعة للمحصول، رغم الارتفاع النسبي في الأسعار خلال الفترة الحالية.

تأثير التقلبات الجوية

أوضح أن التغيرات الجوية الأخيرة ساهمت في تأخر نضج بعض المحاصيل، وهو ما انعكس بشكل مؤقت على الأسواق، وأدى إلى قلة المعروض في بداية الموسم.

ارتفاع الأسعار في بداية الطرح

أشار إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى طرح “بشائر الموسم”، والتي تكون بكميات محدودة، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مؤقت قبل زيادة المعروض.

انخفاض متوقع خلال أسبوعين

توقع خبراء الزراعة أن تشهد الأسواق انفراجة خلال أسبوعين، مع زيادة كميات البطيخ المطروحة، ما يسهم في تراجع الأسعار وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية كما في العام الماضي.

اكتفاء ذاتي وتصدير

أكد أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من محصول البطيخ بنسبة تصل إلى 95%، مع تحقيق عائد اقتصادي يقترب من 200 مليون دولار، إلى جانب تصدير كميات إلى دول الخليج ودول البحر المتوسط وإفريقيا.

أسعار الخضروات اليوم

تباينت أسعار الخضروات في الأسواق، حيث تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيها، والفلفل الحامي والبسلة والفاصوليا نحو 40 جنيها، والبطاطس بين 5 و16 جنيها، والبصل الأحمر والأصفر بين 6.5 و20 جنيها، والباذنجان نحو 20 جنيها، والخيار 25 جنيها، والكوسة 20 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجل سعر الباذنجان والعروس نحو 20 جنيها، والخيار 25 جنيها، والقلقاس بين 16 و25 جنيها، والجزر 20 جنيها، والبطاطا الحلوة 20 جنيها، والثوم بين 20 و25 جنيها.

كما تراوحت أسعار عداية الطماطم بين 200 و500 جنيه، والبرنيكة 600 جنيه، والفلفل 15 جنيها، والليمون 15 جنيها، والكوسة 12 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات.

أسعار الخضروات الأخرى

بلغ سعر الكابوتشا نحو 15.5 جنيها للواحدة، والبروكلي 25 جنيها، والكرنب الأحمر 30 جنيها، والأبيض 20 جنيها، والملوخية 40 جنيها للكيلو، فيما سجل البقدونس والكسبرة والشبت 2.5 جنيه للحزمة، والجرجير 2 جنيه.

وسجل البصل متوسط الجودة 8 جنيهات، والبصل الأحمر 15 جنيها، والفلفل الأحمر والشطة 60 جنيها، والفلفل الحلو 80 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر الليمون بين 20 و30 جنيها، والملوخية 60 جنيها، والبامية 100 جنيه، وورق العنب 60 جنيها.

كما سجل الكنتالوب 30 جنيها للكيلو، والعنب المستورد 260 جنيها، والموز البلدي 30 جنيها، والموز المستورد 140 جنيها، والتفاح الأخضر بين 50 و115 جنيها، والبرتقال أبو سرة 20 جنيها، واليوسفي 15 جنيها.

وسجل التفاح الأصفر بين 80 و108 جنيهات، والأحمر بين 50 و108 جنيهات، والكمثرى 100 جنيه، والبلدي منها 80 جنيها، والكيوي والأفوكادو 200 جنيه، والخوخ البلدي 80 جنيها.

تراوح سعر البطيخ بين 50 و150 جنيها للثمرة، بينما سجل في بعض المناطق نحو 180 جنيها، مع توقعات بانخفاضه تدريجيا خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض.

وتبقى أسعار الخضروات والفاكهة في حالة تذبذب مستمر وفقا لحجم المعروض والطلب، مع ترقب المواطنين لأي تراجعات في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.

