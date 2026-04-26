قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي تعلن عن منح من معهد قبرص لعلوم الأعصاب والوراثة للعام الدراسي 2026-2027

البعثات
البعثات
نهلة الشربيني

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة وزارة الخارجية بأن معهد قبرص للمخ والأعصاب وعلم الوراثة قد أعلن عن ثلاث منح علمية فى التخصصات التالية :

ماجستير الطب الجزيئى

ماجستير علم الوراثة الطبية

ماجستير علم الأعصاب

ماجستير التكنولوجيا الحيوبة

علمًا بأنه سيتم تغطية تكلفة الدراسة بالكامل ( 8000 يورو) وكذلك مبلغ اضافى لتغطية نفقات السكن والإعاشة.

أخر موعد للتقديم : 10 مايو 2026

ولمزيد من التفاصيل  والتقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://www.cing.ac.cy/education

https://extranet.cing.ac.cy/applynow

https://www.cing.ac.cy/en/education/postgraduate-programs/msc-postgraduate-programs

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي إدارة البعثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

