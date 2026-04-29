مصطفى يونس يُهاجم لاعبي الأهلي: اللي خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع | فيديو

تحدّث مصطفى يونس ، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن أزمة الأداء والرواتب داخل النادي الأهلي، عقب الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا بأسلوب مباشر ممزوج بالدارجة: «أكتر واحد بيموت نفسه في الملعب بياخد 7 أو 8 أو 10، وناس تانية بتاخد 100 و50 و60»، مشيرًا إلى وجود خلل واضح في منظومة التقييم داخل الفريق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن المشكلة الأساسية تكمن في اللاعبين أنفسهم، قائلًا: «لما اللاعيبة تبقى شايلة من بعض ومش قلبها على الفانلة، يبقى ده الحال»، موضحًا أن غياب الروح والانتماء يؤثر بشكل مباشر على النتائج داخل الملعب، ومؤكدًا أن الالتزام بالقميص هو الأساس الحقيقي لأي نجاح.

وتابع مصطفى يونس حديثه مؤكدًا: «اللي خرب أوضة اللبس لازم يمشي ويتباع»، مشيرًا إلى أن استمرار بعض العناصر يضر بالفريق، وأن الخسائر المالية كبيرة جدًا، وصلت إلى مئات الملايين، وهو ما يستدعي إعادة هيكلة شاملة داخل النادي.