مصطفى يونس: نمت الساعة 5 الصبح بسبب الخسارة من بيراميدز

تحدث مصطفى يونس لاعب نادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن خسارة النادي الأهلي من بيراميدز في منافسات الدوري الممتاز وضياع فرصته في الفوز بلقب البطولة، قائلا: «ده متوقع، وإحنا كنا بنتكلم في الكلام ده من زمان، أنا نمت الساعة 5 الصبح وصحيت 6».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: « الكورة وارد فيها المكسب والخسارة، لكن الأخطاء اللي في الملعب لا تُغتفر».

وأوضح أن تكرار الأخطاء يمثل مشكلة كبيرة داخل الأداء، مستشهدًا بمباريات تاريخية شهدت نتائج ثقيلة، ومؤكدًا أن ما حدث من خسارة كبيرة أمام بيراميدز «مش وارد في النادي الأهلي بالشكل ده».

وتابع الكابتن مصطفى يونس حديثه مؤكدًا أن النقد لا يعني تجاهل الإيجابيات، قائلًا: «المجلس والإدارة عملوا إنجازات وعملوا بطولات وطوروا دخل النادي».

وشدد على ضرورة الاعتراف بالسلبيات أيضًا، موضحًا أن «الأخطاء لا تظهر إلا وقت الخسارة»، وأن الأداء كان يحتاج مراجعة منذ فترة طويلة، وليس بعد النتائج الأخيرة فقط: “إحنا عايزين نخسر الدوري عشان كل الحاجات دي تبان”