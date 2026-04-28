فاروق جعفر: زيزو لو مش بيدي أفضل حاجة يمشي.. والإدارة لازم تتصرف

انتقد فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه منذ انتقاله إلى النادي الأهلي، قائلا: «والله بالإمكانيات دي لأ.. ما بيدينيش أحسن حاجة، فلازم أشوف البديل على طول».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: « لو مش هيديني أفضل حاجة يمشي، أنا عايز أفضل حاجة للفريق»، موضحًا، أن معيار البقاء داخل الفريق مرتبط بالأداء فقط وليس بأي اعتبارات أخرى.

كما تحدث عن ملف العقود والرواتب، قائلاً: «ما أنا هديله فلوس على قد أدائه»، مشيرًا إلى أن نظام الدفع يجب أن يكون منظمًا وليس دفعة واحدة.

وأوضح: «الكورة مش كده.. الفلوس تتاخد على أقساط، في أول الموسم وفي نصه وفي آخره»، متابعًا، أن أي خطأ في منح الأموال مقدمًا "يعود للإدارة وليس للاعب.