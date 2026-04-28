تحذير طبي.. إيقاف العلاج يسرع تدهور مرضى الصدر والأورام ويهدد حياتهم

حذّر الدكتور محمد حسين، استشاري جراحة الصدر بكلية الطب بجامعة عين شمس، من خطورة التوقف عن العلاج الدوائي لمرضى الصدر والأورام، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية ويهدد حياة المرضى.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أوضح أن هناك حالات عدة شهدت تراجعاً ملحوظاً بعد إيقاف العلاج، خاصة بين مرضى الجهاز التنفسي الذين يعانون من حالات متقدمة تستدعي أحياناً زراعة رئة، مشدداً على أهمية الاستمرار في استخدام البخاخات وأدوية التليف لتأخير تدهور الحالة.

وأشار إلى أن بعض المرضى لجأوا إلى اتباع أنظمة غذائية بديلة مع التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة، وهو ما تسبب في تسارع تدهور حالتهم الصحية بشكل أكبر من المتوقع.

وأكد محمد حسين أن الالتزام بالخطة العلاجية التي يحددها الطبيب يظل العامل الأهم في السيطرة على المرض والحفاظ على استقرار الحالة الصحية.