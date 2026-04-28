بوتين يتهم كييف بـ انتهاج أساليب إرهـ ابية.. وتصعيد في الخطاب بين البلدين

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين بالانتقال إلى ما وصفه بـ"الأساليب الإرهابية الصريحة"، في أحدث تصعيد على مستوى الخطاب السياسي بين موسكو وكييف، في ظل استمرار الحرب الدائرة بين البلدين منذ عام 2022.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقاء رسمي، حيث اعتبر أن الهجمات التي تستهدف الأراضي الروسية أو البنية التحتية المدنية تمثل دليلًا على تحول في طبيعة المواجهة، متهمًا ما وصفه بـ"نظام كييف" بالوقوف وراء هذه العمليات بدعم خارجي.

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الحكومة الأوكرانية على هذه التصريحات، غير أن كييف دأبت في مواقف سابقة على نفي استهداف المدنيين داخل روسيا، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تتركز على أهداف تعتبرها "مشروعة" في سياق الحرب.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وسط تبادل الاتهامات بشأن استهداف منشآت حيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والنقل.

ويرى مراقبون أن استخدام مصطلحات مثل "الإرهاب" في الخطاب الرسمي يعكس تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا، وقد يكون له تأثير على مسارات التفاوض أو الجهود الدولية الرامية إلى احتواء النزاع.

كما تحذر أطراف دولية، من بينها الأمم المتحدة، من تداعيات استمرار التصعيد، داعية إلى ضبط النفس وتجنب استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وتبقى هذه التصريحات جزءًا من حرب إعلامية موازية للنزاع العسكري، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز روايته أمام المجتمع الدولي، في ظل تعقّد المشهد الميداني والسياسي.