خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

كشف باحثون عن معلومة علمية لافتة تتعلق بالتشابه الجيني بين الكائنات الحية، حيث أوضح الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة قرم التقنية، أن الإنسان والقطط المنزلية يتشاركان نحو 90% من الحمض النووي DNA، ما يعكس وجود جذور تطورية مشتركة بين مختلف الكائنات على الأرض.

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، أشار الباحث إلى أن جميع الكائنات الحية تنحدر من سلف وحيد الخلية عاش قبل نحو 3.5 مليار سنة، وهو ما يفسر وجود نسب عالية من التشابه الوراثي بين الإنسان وأنواع متعددة من الحيوانات.

وأوضح أن نسب التشابه الجيني مع الإنسان جاءت كالتالي:

الشمبانزي: من 98 إلى 99%

القطط المنزلية: 90%

الفئران: 85%

الدجاج: 60%

لماذا تتشابه الجينات بين الكائنات؟

وأوضح الباحث أن الطبيعة احتفظت عبر ملايين السنين بالجينات الأساسية المسؤولة عن الوظائف الحيوية المهمة، مثل:

إنتاج الطاقة

انقسام الخلايا

إصلاح الحمض النووي

تصنيع البروتينات

وأشار إلى أن هذه الجينات ظلت شبه ثابتة، بينما حدثت التغيرات في المناطق التنظيمية من الحمض النووي، وهي المسؤولة عن اختلاف شكل ووظائف الأعضاء بين الكائنات، مثل الأجنحة أو الزعانف أو الأذرع.

ما هو الحمض النووي DNA؟

ويعد الحمض النووي أو DNA هو المادة الوراثية الأساسية التي تحمل جميع المعلومات الجينية للكائن الحي، ويوجد داخل نواة الخلايا في صورة كروموسومات.

ويُستثنى من ذلك خلايا الدم الحمراء، التي لا تحتوي على نواة، لذلك لا تستطيع الانقسام وتعيش لمدة تقارب 120 يومًا فقط، قبل أن يتم استبدالها بخلايا جديدة ينتجها نخاع العظم.

معلومة مدهشة عن DNA الإنسان

وأوضح التقرير أنه إذا تم فرد كل الحمض النووي الموجود داخل تريليونات خلايا جسم الإنسان في خيط واحد متصل، فقد يصل طوله إلى نحو 10 مليارات كيلومتر، بينما يمكن أن يبلغ الحجم الكلي للحمض النووي لجميع سكان الأرض ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة واحدة.

ماذا يعني هذا التشابه؟

ويرى العلماء أن التشابه الجيني لا يعني تطابق الكائنات أو تشابهها الكامل، لكنه يكشف عن التاريخ التطوري المشترك بين الكائنات الحية، ويؤكد أن الاختلافات الكبرى قد تنتج من تغييرات بسيطة في تنظيم الجينات.