الإشراف العام
بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
آية التيجي

كشف باحثون عن معلومة علمية لافتة تتعلق بالتشابه الجيني بين الكائنات الحية، حيث أوضح الدكتور فاليري ليتفينوف، كبير الباحثين في قسم الكيمياء والتكنولوجيا الحيوية بجامعة قرم التقنية، أن الإنسان والقطط المنزلية يتشاركان نحو 90% من الحمض النووي DNA، ما يعكس وجود جذور تطورية مشتركة بين مختلف الكائنات على الأرض.

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، أشار الباحث إلى أن جميع الكائنات الحية تنحدر من سلف وحيد الخلية عاش قبل نحو 3.5 مليار سنة، وهو ما يفسر وجود نسب عالية من التشابه الوراثي بين الإنسان وأنواع متعددة من الحيوانات.

وأوضح أن نسب التشابه الجيني مع الإنسان جاءت كالتالي:
الشمبانزي: من 98 إلى 99%
القطط المنزلية: 90%
الفئران: 85%
الدجاج: 60%

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

لماذا تتشابه الجينات بين الكائنات؟

وأوضح الباحث أن الطبيعة احتفظت عبر ملايين السنين بالجينات الأساسية المسؤولة عن الوظائف الحيوية المهمة، مثل:
إنتاج الطاقة
انقسام الخلايا
إصلاح الحمض النووي
تصنيع البروتينات

وأشار إلى أن هذه الجينات ظلت شبه ثابتة، بينما حدثت التغيرات في المناطق التنظيمية من الحمض النووي، وهي المسؤولة عن اختلاف شكل ووظائف الأعضاء بين الكائنات، مثل الأجنحة أو الزعانف أو الأذرع.

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

ما هو الحمض النووي DNA؟

ويعد الحمض النووي أو DNA هو المادة الوراثية الأساسية التي تحمل جميع المعلومات الجينية للكائن الحي، ويوجد داخل نواة الخلايا في صورة كروموسومات.

ويُستثنى من ذلك خلايا الدم الحمراء، التي لا تحتوي على نواة، لذلك لا تستطيع الانقسام وتعيش لمدة تقارب 120 يومًا فقط، قبل أن يتم استبدالها بخلايا جديدة ينتجها نخاع العظم.

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

معلومة مدهشة عن DNA الإنسان

وأوضح التقرير أنه إذا تم فرد كل الحمض النووي الموجود داخل تريليونات خلايا جسم الإنسان في خيط واحد متصل، فقد يصل طوله إلى نحو 10 مليارات كيلومتر، بينما يمكن أن يبلغ الحجم الكلي للحمض النووي لجميع سكان الأرض ما يعادل تقريبًا ملعقة صغيرة واحدة.

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

ماذا يعني هذا التشابه؟

ويرى العلماء أن التشابه الجيني لا يعني تطابق الكائنات أو تشابهها الكامل، لكنه يكشف عن التاريخ التطوري المشترك بين الكائنات الحية، ويؤكد أن الاختلافات الكبرى قد تنتج من تغييرات بسيطة في تنظيم الجينات.

الإنسان والقطط الحمض النووي DNA تشابه جيني بين الإنسان والقطط نسبة التشابه بين الإنسان والقطط DNA الإنسان الجينات الوراثية تطور الكائنات الحية دراسة علمية جديدة الشمبانزي والإنسان معلومات عن الحمض النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

ترشيحاتنا

دونجا

دونجا أساسيًا.. تشكيل النجمة أمام الخليج في الدوري السعودي

بايرن ميونخ

هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

المقاولون العرب

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين المقاولون وغزل المحلة

بالصور

خبير : البشر والقطط أقارب بالجينات

الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة
الإنسان والقطط.. صلة وراثية غير متوقعة

إطلالة رياضية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فضيحة جيب.. اتهامات ببيع سيارات مستعملة على أنها جديدة

جيب
جيب
جيب

طريقة عمل برجر شاورما .. بطعم غني وقوام مثالي

طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما
طريقة عمل برجر شاورما

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد