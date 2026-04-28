وزارة السياحة والآثار تمنع استخدام الحيوانات في العروض الترفيهية بـ الفنادق

تهيب وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، بـ أصحاب الفنادق عدم استخدام حيوانات " أليفةأو غير أليفة" أثناء تقديم العروض الترفيهية، وعدم التعاقد مع أى كيانات غير شرعية ليس لها مظلة قانونية لتقديم تلك الخدمة.

أكدت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، أن إدارة الفندق مسئولة مسئولية كاملة عن أي عامل داخل الفندق بما في ذلك العاملين بالأندية الصحية والأنشطة الترفيهية وتتحمل إدارة الفندق تبعات أي حادثة قد تنتج عن ارتكاب هؤلاء العاملين لأية تصرفات سلبية يكون لها مردود سلبي على سمعة المقصد السياحي المصري.

يذكر أن ورد إلى وزارة السياحة والآثار ما يفيد قيام مقدمي الأنشطة الترفيهية بالمنشآت الفندقية والسياحية باستخدام حيوانات غير أليفة أثناء العروض المقدمة للنزلاء والرواد بتلك المنشآت.

وشددت وزارة السياحة والآثار، حرصاص على أرواح السائحين والنزلاء والعاملين والتزاماً بما ورد بقانون المنشآت الفندقية والسياحية من عدم قيام المنشآت الفندقية بما يعرض حياة السائحين للخطر وحيث تلاحظ لوزارة السياحة والآثار قيام بعض المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركات الأنشطة الترفيهية .

وعلى ضوء ما سبق وفي حالة تعريض السائحين للخطر والإساءة لسمعة البلاد السياحية، تؤكد الوزارة أنه في حال مخالفة تلك التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية واجبة الإتباع تجاه المنشأة المخالفة قد تصل إلى إلغاء التراخيص.