نصائح عاجلة للحفاظ على القلب.. نقيب الأطباء الأسبق يوضح

أكد الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء الأسبق، أن الشخص الذي يريد الحفاظ على قلبه عليه أن يلتزم ببعض الأمور، منها: تناول الخضروات والفواكه واللحوم البيضاء مثل السمك والدواجن أكثر من اللحوم الحمراء.



وأضاف نقيب الأطباء الأسبق، خلال حواره ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان» تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه ينصح بممارسة الرياضة، وعدم شرب السجائر، والابتعاد عن الوجبات السريعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون.



وطالب المواطنين بالتقليل من الوجبات المصنعة، كما نصح بتقليل الأطعمة التي تحتوي على سكريات، وأن يكون هناك تقليل للنشويات على قدر المستطاع.



ولفت إلى أن هناك نظامًا مثاليًا للأكل للحفاظ على صحة الإنسان، مؤكدًا أنه لا يمنع نوعًا معينًا من الطعام، لكن توجد أنظمة غذائية مثالية تساعد المواطنين في الحصول على صحة جيدة.